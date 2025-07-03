20% людей чувствуют запах муравьев: что скрывает природа этих маленьких насекомых?

Загадка запаха муравьев: почему не все способны его чувствовать?

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В интернете разгорелась дискуссия: могут ли люди ощущать запах муравьёв? Кто-то говорит, что они пахнут пряностями, другие — что химикатами. Но большинство просто разводит руками: никакого запаха не чувствуют.

Фото: bmcecol.biomedcentral.com by author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Муравьи

Как пахнут муравьи и почему не все это чувствуют

Сайт IFL Science провёл опрос: 20 % участников признались, что ощущают запах муравьёв, а 80 % — нет. Учёные в свою очередь исследовали домашнего муравья Tapinoma sessile и выяснили: его запах действительно напоминает смесь голубого сыра, гнилых кокосов и чистящих средств. Всё дело в метилкетонах — веществах, которые есть и в испорченных продуктах, и в ароматах некоторых насекомых.

Почему кто-то чувствует, а кто-то нет

Вероятно, причина в индивидуальных различиях восприятия запахов. Возможно, дело в генетике. А может, некоторые просто не нюхали муравья достаточно близко — и, откровенно говоря, в этом нет ничего удивительного.

Уточнения

За́пах - специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

