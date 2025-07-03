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Чёрный медведь парализовал аэропорт: как 12 рейсов оказались под угрозой

Неожиданное утро в Японии: чёрный медведь остановил все полеты в аэропорту Ямагата
1:18
Зоосфера

Утро 26 июня выдалось неспокойным в аэропорту Ямагата: на взлётной полосе появился чёрный медведь. Из-за этого пришлось срочно приостановить все полёты, а несколько рейсов были отменены. Вскоре после первой попытки прогнать зверя он снова вышел на полосу — и движение снова остановили.

Бурый медведь
Фото: commons.wikimedia.org by Malene Thyssen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бурый медведь

Медведь остановил работу японского аэропорта

На видео видно, как специализированная машина безуспешно пытается прогнать животное, но медведь быстро убегает. Как рассказал представитель аэропорта Акира Нагаи, из-за инцидента отменили около дюжины рейсов. После этого на территорию вызвали охотников, которые установили ловушки, а полиция оцепила весь периметр. В итоге медведя поймали и вывезли в безопасное место.

Почему медведей стало больше

За последний год в Японии участились встречи людей с дикими животными. С апреля 2023 по апрель 2024 было зафиксировано 219 нападений медведей, шесть из которых закончились смертельно. Учёные считают, что причина — в изменениях климата, из-за которых звери чаще выходят в населённые пункты в поисках пищи.

Уточнения

Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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