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Смертельная скрытница: акула-ангел может стать жертвой исчезновения — в чем причина?

Неподразумеваемый хищник: акула-ангел среди морских чудовищ — все факты!
5:21
Зоосфера

Он лежит, зарывшись в песок, словно морской камень. Плоский, как блин, с телом длиной до 2,5 метров. Его видно только тогда, когда уже слишком поздно. Это — акула-ангел (Squatina squatina), один из самых незаметных и смертоносных хищников на морском дне.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Когда-то эта редкая акула обитала у побережья Великобритании, в Средиземноморье и Атлантике, а сегодня её можно встретить лишь в нескольких уголках мира. Почему же акула-ангел исчезает? И в чём её уникальность?

Как выглядит этот "морской демон"

С первого взгляда акула-ангел кажется гибридом между акулой и скатом: широкое тело, волнообразные боковые плавники, крошечные спинные плавнички на хвосте. Она словно сплюснута сверху вниз — и не случайно: эта форма идеально подходит для жизни на дне.

Типичный представитель — длиной до 2,4 метров, с беловатым брюхом и тёмной спинкой, усеянной пятнами. Эти пятна помогают хищнику сливаться с песком, превращая его в идеальную засаду.

Хищник, который умеет ждать

Акула-ангел — мастер охоты из засады. Она зарывается в песок, выставив только глаза. Там она лежит часами, днями, а порой и дольше, пока жертва — рыба, краб, моллюск — не подплывёт слишком близко. Тогда происходит молниеносный бросок.

"Акула-ангел не гоняется за добычей — она ждёт, когда еда сама подойдёт. Это удивительная стратегия, позволяющая экономить энергию и охотиться с высокой точностью,” — поясняет морской биолог Джейсон Миллс.

Интересно, что если жертвы научатся обходить "опасные" зоны, акула-ангел не останется без ужина — она начнёт активно плавать в поисках добычи, хотя делает это реже.

Анатомия охотника

Эти акулы снабжены особым "набором охотника":

  • Носовые усики — улавливают малейшие движения в песке;

  • Электрорецепторы — особые поры, которые чувствуют электрические импульсы живых организмов;

  • Чувствительность к визуальным стимулам — даже если не ощущает добычу, может атаковать по зрительному сигналу.

В ходе экспериментов с резиновыми рыбками было доказано, что акула-ангел способна реагировать даже на неподлинную цель, если та выглядит достаточно правдоподобно.

Дышать — и не выдать себя

Уникальной особенностью акулы-ангела является её способность дышать, оставаясь незаметной. В отличие от большинства донных рыб, она не всасывает воду ртом, а использует жаберные крышки на нижней части тела, как насос. Это позволяет ей не создавать лишнего движения и сливаться с дном.

"Даже дыхание у неё замаскировано. Это почти ниндзя среди акул,” — добавляет океанограф Хайме Франч Рохо, снявший акулу-ангела на Канарских островах.

Где обитает акула-ангел

Исторически вид был широко распространён: от Чёрного моря до Северной Атлантики. Сегодня же Squatina squatina находится под угрозой исчезновения. В водах Великобритании этот вид почти исчез, хотя ещё встречается у Канарских островов и в некоторых частях Средиземного моря.

Обитает акула на глубинах до 500 метров, предпочитая мягкие песчаные или илистые участки, где можно зарыться. Активничает ночью.

Почему вид на грани исчезновения

Парадоксально, но акула-ангел не представляет коммерческой ценности: её не ловят ради мяса или плавников. Главная угроза — глубоководный траловый лов. Она попадает в сети случайно, как "побочный улов". Поскольку обитает на дне, шансов избежать ловушек у неё мало.

Хотя у неё нет плавательного пузыря (а значит, она не погибает сразу от перепада давления), большинство особей не выживают после подъёма из глубины.

Три главных угрозы:

  • глубоководный траловый лов

  • разрушение среды обитания

  • недостаточная защита в странах ареала

Что делают для её спасения

В Великобритании акулы-ангелы охраняются в пределах 6 морских миль от берега. Их нельзя вылавливать специально, но они по-прежнему часто становятся жертвами случайного прилова.

Чтобы изменить ситуацию, защитники природы обучают рыбаков распознавать этих акул и правильно с ними обращаться, если те попались в сети. Важна каждая спасённая особь — ведь популяция настолько мала, что генетическое разнообразие уже под угрозой.

Однако за пределами Великобритании — например, в Средиземноморье — защита вида работает слабо. Там акул по-прежнему ловят, несмотря на запреты.

Тихий обитатель, которого нужно спасти

Акула-ангел — удивительное существо, незаметное и загадочное. Её не встретишь на открытках с морскими пейзажами, но она — важнейший элемент морской экосистемы. За миллионы лет эволюции она отточила свой стиль охоты до совершенства. Теперь её судьба зависит от нас.

Уточнения

Аку́лы — надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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