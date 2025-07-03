Мини-дракон Борнео: загадочная ящерица, спасшаяся из доистории!

Lanthanotus borneensis: уникальная ящерица, шокировавшая учёных

4:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Среди влажных тропических лесов острова Борнео, где воздух насыщен влагой, а деревья образуют плотную завесу над головой, скрывается загадочный обитатель прошлого. Эта ящерица будто выскользнула из доисторических времён, минуя эпохи и катастрофы. Её прозвали "мини-драконом", но имя обманчиво — за сказочной внешностью скрывается существо, которое ставит в тупик даже опытных учёных.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз динозавра

Удивительное существо с глубокой древностью за плечами

Речь идёт о Lanthanotus borneensis — ящерице-мониторе без ушей. Её ещё называют "святым Граалем" герпетологии. Почему? Потому что эту рептилию практически невозможно увидеть в дикой природе. Она настолько редка и скрытна, что десятилетиями оставалась почти неизвестной.

Но главное — это не просто редкий вид. Это настоящее живое ископаемое. Учёные считают, что последний общий предок этого существа жил более 66 миллионов лет назад — в меловом периоде, бок о бок с динозаврами. Выжить после падения астероида, изменения климата, исчезновения лесов и миллионов лет эволюции — такое не каждый выдержит.

Чешуйчатый дух леса: как он устроен

Lanthanotus borneensis внешне напоминает миниатюрного дракона: удлинённое тело до 50 см, цепкий хвост, грубая чешуя, которая удерживает на себе частички земли — всё это помогает ему сливаться с окружающей средой. А ещё:

у него нет наружных ушей — отсюда и название;

нижние веки полупрозрачные — он может "видеть" даже с закрытыми глазами;

его тело идеально приспособлено к жизни на границе суши и воды.

Эта рептилия ведёт полуводный образ жизни, обитая на берегах лесных ручьёв. Днём она зарывается под листья и камни, а ночью выходит на охоту. Благодаря великолепному камуфляжу и уклончивым повадкам её крайне сложно заметить.

Под угрозой: борнеоский лес становится всё меньше

Lanthanotus borneensis — эндемик. Это значит, что он обитает только на Борнео и нигде больше на планете. К сожалению, его естественная среда обитания стремительно исчезает: массовая вырубка лесов, расширение плантаций и строительство дорог буквально стирают карту его мира.

Международный союз охраны природы включил этот вид в Красный список как находящийся под угрозой исчезновения. К этому добавляется ещё один фактор: незаконная торговля экзотическими животными. Редкость и экзотическая внешность делают мини-дракона желанной добычей для коллекционеров.

Три главных угрозы для вида:

Вырубка лесов → разрушение среды обитания

Торговля животными → сокращение численности

Климатические изменения → потеря стабильных условий для выживания

Учёные раскрывают секреты скрытной рептилии

Несмотря на трудности, исследователям удалось узнать кое-что об этом таинственном существе. Например, выяснилось, что он питается дождевыми червями, мелкой рыбой и крабами. Спаривание у ящериц происходит прямо в воде и длится несколько часов — редкое поведение для рептилий.

Во время наводнений животное использует хвост как якорь — ещё одно эволюционное преимущество, которое помогает ему выжить в трудных условиях.

"Этот вид — настоящая загадка. Его поведение, биология, экология — всё это мы только начинаем понимать", — говорит герпетолог Джон Мёрфи, один из ведущих исследователей Lanthanotus.

Сможем ли мы спасти этого "дракона"

Lanthanotus borneensis — это не просто ещё одна редкая ящерица. Это живое свидетельство древней эпохи, уцелевшее чудо природы. Его исчезновение будет не просто потерей одного вида — это будет утрата миллиона лет эволюции.

Будущее этой рептилии зависит от того, как человечество справится с задачей сохранения дикой природы Борнео. Охрана лесов, борьба с браконьерами, международные программы сохранения — всё это необходимо, чтобы "мини-дракон" не стал всего лишь воспоминанием в научных архивах.

Уточнения

Драко́н (греч. δράκων) — собирательное название, объединяющее ряд мифических существ, фигурирующих в мифах и фольклоре многих народов мира.

