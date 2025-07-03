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Шимпанзе потеряли невинность: что скрывает конфликт в джунглях Танзании?

Насилие в мире шимпанзе: шокирующая правда о конфликтах в природе
3:59
Зоосфера

До 1970-х годов шимпанзе считались дружелюбными, общительными и почти человечными. Но одна жестокая война, разразившаяся в джунглях Танзании, полностью изменила наш взгляд на этих животных. То, что начиналось как научное наблюдение, превратилось в хронику насилия, предательства и истребления.

Шимпанзе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шимпанзе

Два клана, один лес

В западной Танзании, на территории заповедника Гомбе, с 1960-х годов шло наблюдение за сообществом шимпанзе Касакела. Исследованиями руководила Джейн Гудолл, ставшая легендой этологии. Вначале группа казалась образцовой: иерархия держалась на сильном альфа-самце, шимпанзе жили сплочённо и почти мирно. Но всё изменилось после его смерти в 1970 году.

Новым лидером стал Хамфри — и, мягко говоря, не самый уважаемый. Его лидерство вызвало недовольство, и два самца, братья Хью и Чарли, решились на радикальный шаг: они отделились, унеся с собой около десятка сторонников. Так в лесу родились два клана — Кахама и Касакела.

Когда запугивание сменилось убийством

В течение нескольких лет два сообщества существовали рядом, ограничиваясь угрозами и демонстрацией силы. Но 7 января 1974 года всё изменилось. В этот день шесть самцов Касакела, ведомые Хамфри, окружили молодого самца по имени Годи из клана Кахама. Нападение было стремительным и чудовищным — десять минут избиения, после которого жертва потеряла сознание. Годи не выжил.

"Это был первый случай в истории наблюдений, когда шимпанзе убили друг друга столь жестоко. До этого мы считали их в целом мирными созданиями, способными на насилие лишь в контексте защиты территории,” — отмечала Джейн Гудолл.

Четыре года ужаса

После этого эпизода началась полномасштабная война. Касакела предприняли серию организованных атак, охотясь на своих бывших сородичей небольшими группами. Каждая засада заканчивалась смертью или увечьем. Некоторые самки подвергались нападениям, и лишь немногие успели спастись, вернувшись в лагерь победителей.

Война длилась четыре года. Один за другим взрослые самцы Кахамы были уничтожены. Их клан исчез, а территорию захватили Касакела. Природный баланс, наблюдавшийся ранее, был разрушен.

Переворот в науке

Эта трагедия стала поворотным моментом в понимании природы приматов. Даже Гудолл, посвятившая жизнь защите шимпанзе, не могла поверить в увиденное.

"Я долго не могла принять, что мои подопечные, которых я считала почти идеальными существами, способны на планирование убийств и жестокость,” — признавалась она в интервью.

Война в Гомбе разрушила романтический образ шимпанзе и навсегда изменила научный подход. Исследователи поняли: животные общества не так просты. Они могут быть не только социальными и кооперативными, но и политически мотивированными, агрессивными, стратегически мыслящими.

Наследие конфликта

С тех пор Гомбе стал символом сложности животной природы. Эти события глубоко повлияли на этологию, антропологию и даже философию. Природа шимпанзе — это не просто забота о потомстве и коллективная жизнь, но и борьба за власть, территорию и выживание.

Сегодня история конфликта между Касакела и Кахамой считается одной из самых значимых глав в изучении поведения животных. Она напоминает нам, что даже самые близкие к человеку существа могут скрывать пугающую сторону.

Уточнения

Прима́ты — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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