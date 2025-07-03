Загадочные контакты: как собаки и кошки ощущают присутствие духов

Когда ваши животные видят то, что вы не можете: советы ветеринаров

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существование призраков — спорный вопрос, но есть поверье, которое особенно живо: якобы наши животные способны чувствовать духов или паранормальное присутствие. Кто-то может счесть это выдумкой из фильмов ужасов, где собака лает в пустоту — но многие владельцы домашних животных скажут: это случалось и у них.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кот и призраки

Когда пушистый друг вдруг замирает, уставившись в угол, рычит на пустоту или начинает играть с вещами ушедшего человека, в голове всплывает только одна мысль: он видит то, чего не видим мы.

Почему вообще возникла идея, что животные видят духов

По словам интуитивного гида и специалиста по общению с животными из Нью-Йорка, всё дело в их сверхчувствительных органах восприятия.

Собаки, например, улавливают звуки в диапазоне от 47 000 до 65 000 Гц, в то время как человеческое ухо "слышит" максимум 20 000. А кошки не только великолепно слышат, но и прекрасно видят в темноте — всё благодаря особому отражающему слою в глазу, Tapetum lucidum, который возвращает свет в сетчатку.

Что делать, если питомец вдруг реагирует на пустоту

Некоторые хозяева рассказывали, как их питомец, казалось бы, играл с невидимым другом, наклонял голову, вставал в стойку, мяукал в тишину или вёл себя так, будто рядом кто-то есть.

Особенно жутко становится, если животное взаимодействует с вещами ушедшего человека — лежит у его кресла, таскает старую игрушку или будто кого-то ждет.

Если это происходит, важно наблюдать за поведением животного. Виляние хвостом в пустоте, выгнутая спина, замирание перед стеной или настойчивое лающее внимание к пустому углу — всё это может быть и странным, и… пугающе интригующим.

Если кажется, что ваш питомец общается с духами

Ну, или, если у вас началась "паранормальная активность на кухне", — пора вызывать кого-то посерьёзнее… скажем, экзорциста.

Тем не менее, иногда поведение питомца может быть связано вовсе не с духами, а с физическим или эмоциональным недомоганием. Так что если странности становятся частыми или навязчивыми — не поленитесь заглянуть к ветеринару.

Уточнения

Привиде́ние или при́зрак — в традиционных представлениях душа или дух умершего человека или животного, проявляющиеся в видимой или другой форме в реальной жизни (от невидимого и неосязаемого присутствия до практически реалистичных наблюдений).

