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Шокирующая правда о белках: они не только едят орехи, но и становятся хищниками

Экосистема под угрозой: как охота калифорнийских белок меняет пищевые цепи
1:20
Зоосфера

Калифорнийские белки, которых мы привыкли считать милыми травоядными, оказались куда более изобретательными. Учёные из Северной Калифорнии выяснили: они активно охотятся — в том числе на полёвок.

Белка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белка

Белки оказались ловкими охотниками

На протяжении 12 лет исследователи наблюдали за поведением белок в парке Брионес. Из 74 зафиксированных контактов с полёвками — 42 % были настоящей охотой. Учёные, в том числе Дженнифер Э. Смит и Соня Уайлд, признались, что были удивлены увиденным: белки не просто преследовали мышей, а вели себя как настоящие хищники.

Приспособиться или исчезнуть

Вероятно, причиной стал рост численности полёвок — доступная пища пробудила в белках охотничьи инстинкты. Это говорит о высокой адаптивности животных и поднимает вопросы о балансе в экосистеме. Поведение белок может повлиять на размножение других видов и изменить пищевые цепи региона.

Наука с открытым финалом

Исследование подчёркивает важность прямого наблюдения в полевых условиях. Даже самые привычные животные могут удивить, если смотреть внимательнее. Белки, похоже, не исключение.

Уточнения

Хи́щничество - форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) и питается его плотью, то есть обычно убивает жертву.

Автор Дмитрий Тезнев
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