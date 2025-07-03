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Эмоциональные обезьяны: японские макаки выявляют невероятные поведенческие реакции на смерть

Наблюдения за японскими макаками: эмоциональное поведение при утрате
1:09
Зоосфера

В префектуре Окаяма японские макаки показали удивительное поведение: они скорбят по умершим членам своей группы. Обезьяны оставались рядом с телами тех, с кем были особенно близки, проявляя эмоциональные реакции, схожие с человеческими.

Макака
Фото: commons.wikimedia.org by Sreers04, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Макака

Японские макаки переживают утрату

Учёные наблюдали за реакциями макак на смерть четырёх сородичей: двух альфа-самцов и двух высокопоставленных самок. В зимнее время одна из молодых самок даже продолжала ухаживать за телом погибшего самца. Летом же поведение отличалось: из-за быстрого разложения макаки избегали мёртвых тел, проявляя отвращение.

Сила социальных связей

Наблюдение показало: прочные отношения между животными играют важную роль даже после смерти. Это ещё раз подтверждает, что макаки — не просто умные, но и эмоциональные существа. Подобное поведение ранее замечалось у косаток и шимпанзе. Учёные считают, что нужно продолжать наблюдения, чтобы лучше понять природу таких проявлений.

Уточнения

Японский макак - один из видов макак.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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