Зубная коронка для медведя: неожиданное решение, которое изменило жизнь Тундры

Тундра и мировая стоматология: как медведю установили коронку

В зоопарке Лейк-Супериор в Миннесоте бурый медведь по кличке Тундра обзавёлся, возможно, самой крупной зубной коронкой в мире. Всё началось в 2023 году, когда он сломал зуб — врачи провели лечение корневого канала. Но после повторного повреждения зуба было принято необычное решение: установить металлическую коронку.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бурый медведь

Медведю впервые установили зубную коронку

Такие коронки обычно применяют у людей, собак и кошек. Но теперь и медведи попали в этот список. Для Тундры коронку изготовили из прочного металла, чтобы защитить повреждённый зуб и вернуть ему нормальную функцию.

Работа команды и немного заботы

Процедуру провели при участии лаборатории Creature Crowns. Всё лечение зоопарк получил бесплатно — специалисты объединились ради благополучия медведя. Теперь Тундра снова активен и может спокойно наслаждаться едой (и жизнью) без боли.

Уточнения

Бу́рый медве́дь — млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.

