Зубная коронка для медведя: неожиданное решение, которое изменило жизнь Тундры

В зоопарке Лейк-Супериор в Миннесоте бурый медведь по кличке Тундра обзавёлся, возможно, самой крупной зубной коронкой в мире. Всё началось в 2023 году, когда он сломал зуб — врачи провели лечение корневого канала. Но после повторного повреждения зуба было принято необычное решение: установить металлическую коронку.
Такие коронки обычно применяют у людей, собак и кошек. Но теперь и медведи попали в этот список. Для Тундры коронку изготовили из прочного металла, чтобы защитить повреждённый зуб и вернуть ему нормальную функцию.
Работа команды и немного заботы
Процедуру провели при участии лаборатории Creature Crowns. Всё лечение зоопарк получил бесплатно — специалисты объединились ради благополучия медведя. Теперь Тундра снова активен и может спокойно наслаждаться едой (и жизнью) без боли.
Бу́рый медве́дь — млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.
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