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Как возник миф о девяти жизнях кошек: удивительные исторические факты

Секреты домашних любимцев: правда ли, что кошки имеют девять жизней
3:15
Зоосфера

Среди всех мифов о кошках один из самых устойчивых — это вера в то, что у этих животных девять жизней. Но правда ли это? И как вообще появилось такое странное убеждение? Давайте разберёмся в истоках и узнаем, что стоит за этой легендой.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Легенда о девяти жизнях

Считается, что всё началось с известной пословицы: "У кошки девять жизней. Три из них она играет, три — бродяжничает, а последние три — остаётся на месте".

Конкретных сведений о том, когда или где впервые прозвучала эта английская фраза, нет. Но уже в конце XVI века о ней упоминал сам Уильям Шекспир.

"Добрый король кошек, только одна из твоих девяти жизней", — писал поэт в романе "Ромео и Джульетте".

Это означает, что миф существовал как минимум до конца 1500-х, а возможно, и задолго до этого. Есть основания полагать, что его корни уходят в Древний Египет.

Именно там, более 12 000 лет назад, кошки впервые стали домашними животными. Египтяне не просто обожествляли кошек — они считали их существами с магическими способностями.

Например, богиня Бастет могла принимать облик кошки и снова становиться человеком. Это, вероятно, и породило веру в многожизненность кошек — ведь они, как и божество, могли исчезать и возвращаться.

Эта мистическая аура сопровождала кошек на протяжении всего их пути по миру — от Ближнего Востока до Европы. Но когда они добрались до Англии, акценты сместились: кошек стали ценить в первую очередь как борцов с грызунами. Однако таинственность так и осталась за ними — как тень от древнего культа.

Почему именно девять

Почему не семь или шесть, а именно девять жизней? Дело в символике. В нумерологии девятка считается числом завершения, силы и мудрости — в ней трижды повторяется "тройка", а это делает её особенно магической.

Число девять имеет значение в самых разных культурах: от исламской и греческой до католической. Кроме того, в раннеанглийской (англосаксонской) традиции девятка фигурировала и в литературе, и даже в законах.

Интересно, что в других странах кошкам приписывают другое количество жизней. В Испании — семь. В арабских и турецких странах — шесть. Но суть от этого не меняется: в любой культуре кошке приписывается способность пережить то, что убило бы любое другое существо.

Кошки в реальности: грация и выживание

Даже если откинуть всю мистику, то любой, кто хоть раз наблюдал за кошкой, знает — её способности действительно поражают. Они могут прыгать с большой высоты, мгновенно разворачиваться в воздухе и практически всегда приземляться на лапы. Их гибкость, инстинкты и невероятная реакция делают их чем-то вроде живых акробатов.

Именно за это их и считают существами с "дополнительными жизнями". Они просто выживают там, где выжить, кажется, невозможно.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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