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Тайна Titanomyrma giganteum: как 7-сантиметровые муравьи пересекали континенты

Почему найденные окаменелости Titanomyrma меняют наше понимание экосистем
1:29
Зоосфера

Когда-то по лесам Европы и Северной Америки ползали существа, которых сегодня сложно представить — 7-сантиметровые муравьи. Titanomyrma giganteum, крупнейшие представители муравьиного мира, жили в эпоху эоцена. Королева этого вида могла достигать 7 см в длину, а размах её крыльев был около 15 см — почти как у небольшой бабочки.

Муравьи
Фото: commons.wikimedia.org by Bradley Rentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Муравьи

На Земле когда-то жили гигантские муравьи размером с палец

Окаменелость этих муравьёв нашли в Германии, а также на другом конце света — в Канаде. Эти находки стали поводом задуматься: как такие крупные насекомые могли пересекать континенты? Около 50 миллионов лет назад Европа и Северная Америка были соединены, что открывало путь для миграции.

Погода им благоволила

Долгое время учёные считали, что только краткие периоды глобального потепления позволяли таким муравьям пробираться через холодные регионы. Однако новая находка в Британской Колумбии ставит эту гипотезу под сомнение. Возможно, Titanomyrma были куда выносливее, чем казалось.

Почему это важно сегодня

Изучение того, как древние насекомые справлялись с климатом и перемещались по планете, помогает лучше понять, как сегодня распространяются виды животных и растений. Природа оставляет нам подсказки — важно лишь научиться их читать.

Уточнения

Палеонтоло́гия - наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

Автор Дмитрий Тезнев
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