Сельдяной король: загадочная рыба, о которой шепчут легенды — откройте ее секрет

Ремнетел: невероятная длинна и мифы о сельдяном короле — разоблачение

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Он не убивает, не нападает, не ядовит. Он просто появляется. Огромная серебристая туша, вынырнувшая из глубин, как будто несёт в себе весть о бедствии. И хотя наукой доказано: сельдяной король не имеет отношения к катастрофам, люди продолжают верить, что его появление — знак чего-то страшного.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дно океана

Судный день с плавниками

Ремнетел, он же сельдяной король, — самая длинная костистая рыба в мире. Его длина может достигать 11 метров — как четырёхэтажный дом! Узкое, без чешуи тело, алые плавники, гребень на спине и совершенно инопланетная внешность. Кажется, что он не плавает, а левитирует в толще воды. Всё это — про него.

Он не может плавать, но может исчезать

Ремнетел живёт в сумеречной зоне океана — на глубине до километра. Его плавники слишком малы, чтобы управлять таким телом, поэтому король не плывёт, а просто висит в воде вертикально. Шторм, болезнь, резкое изменение течения — и его выбрасывает на поверхность. Именно поэтому его часто находят после катастроф — не до них.

Миф против науки

Прибрежные жители веками связывали появление этой рыбы с землетрясениями и цунами. Но исследования показали: никакой мистической связи нет. Просто в моменты стихийных бедствий рыбу поднимает вверх. Мы путаем причину и следствие.

Он жив, но будто и нет

Король не охотится, не плавает, не заботится о потомстве. Он питается тем, что мимо проплывёт, и может зависать в толще воды по 25 лет — именно столько длится его неспешная жизнь. Общение? Возможно — у него есть фотофоры, и он может менять оттенок кожи, чтобы подать сигнал другому королю.

Символ страха — и загадки

Несъедобный, загадочный, красивый и пугающий — сельдяной король стал символом всего таинственного, что скрыто под толщей океана. Он не приносит беду, но напоминает, как мало мы знаем о глубинах.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

