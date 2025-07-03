Кукушка: беспощадный манипулятор в мире птиц — что скрывает её коварная стратегия

Безжалостный выбор: как кукушонок выбрасывает своих «соперников» из гнезда?

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С первого взгляда — бессердечная подкидывательница яиц. На деле — стратег, биологический гений и тревожный сигнал эволюции. Кукушка вызывает бурю чувств: её презирают, боятся, но восхищаются. Всё потому, что материнство у неё устроено совсем не так, как принято.

Фото: commons.wikimedia.org by Natalie Kurbangallewa, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кукушка

Гнездовой паразитизм: кукушка не одна такая

Более 300 видов птиц подбрасывают яйца в чужие гнёзда — среди них утки, гуси, журавли. Иногда это вынужденная мера: гнездо разрушено, а яйцо уже на подходе. Но кукушка — не просто "мать в панике", а опытный режиссёр. Она выбирает нянек заранее и точно знает, где её ребёнку будет хорошо.

Зачем всё это коварство

Кукушка ест то, что другие не могут: ядовитых гусениц, жёстких жуков. Но её птенец не может переварить такую пищу — ему нужно нежное меню. Поэтому кукушка доверяет воспитание малышам-добрякам с диетическим рационом. Плюс — успевает снести до 10 яиц за сезон, не тратя силы на кормление.

Гнездо — строго по паспорту

Каждая кукушка имеет свою "специализацию": её яйца похожи на кладку конкретного вида. Цвет, форма, даже размер — всё идеально маскируется. Иногда кукушка съедает чужое яйцо, чтобы не выдать замену. А если "приёмный дом" разрушен — сносит яйцо туда, где успеет. Вариант не лучший.

Тревожный "кья" вместо ку-ку

Самка кукушки пугает хозяев гнезда криком, похожим на голос хищника. Испуганные "няньки" улетают — за эти секунды кукушка успевает всё: снести яйцо, выкинуть чужое. И исчезает.

Малыш-кукушонок — беспощадный конкурент

Он вылупляется первым и начинает "уборку". У него есть особый чувствительный участок на спине: стоит почувствовать что-то рядом — и он выбрасывает это из гнезда. Птенец борется за выживание — ведь ему нужно всё внимание. Если оставить конкурентов, кукушонок будет меньше и слабее. А приёмные родители могут начать подозревать неладное.

Уточнения

Куку́шковые или куку́шки (лат. Cuculidae) — семейство птиц из отряда кукушкообразных, близких к воробьинообразным.

