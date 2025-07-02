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Признаки кошачьей любви, которые вы могли пропустить: как кошки выражают свою любовь и привязанность

2:16
Зоосфера

Кошки — загадочные существа, которые иногда кажутся совершенно независимыми. Мы часто думаем, что они не привязываются к своим владельцам и лишь ждут, когда откроется консервная банка. Но это не совсем так. На самом деле, кошки способны к эмоциональной привязанности и даже выражают свою любовь, но делают это по-своему.

Кошка с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с хозяйкой

Как кошки показывают привязанность?

Одним из самых милых и значимых признаков привязанности у кошек является медленное моргание. Когда ваш питомец смотрит на вас и медленно закрывает глаза, это значит, что он чувствует себя в безопасности и доверяет вам.

В ответ вы можете попробовать сделать то же самое — кошки часто отвечают на такое "кошачье приветствие".

Кроме того, кошки могут выражать свою любовь через позу тела. Например, если они лежат на спине с открытым животом, это означает, что они чувствуют себя защищенными и расслабленными рядом с вами.

Еще одним знаком доверия является махание хвостом — когда кошка поднимает хвост вверх, это показывает ее готовность к социализации.

Кошачьи "улыбки" и другие странные выражения

Кошки тоже могут "улыбаться", но это выражение не совсем такое, как у нас. Когда кошка приоткрывает рот и слегка расширяет его, это может быть не признаком счастья, а реакцией на запахи.

В таком случае она использует орган Якобсона для усиленного восприятия феромонов. Это явление называется граппингом и совершенно не связано с улыбкой.

Что кошки не любят?

Однако кошки также могут демонстрировать негативные эмоции. Если животное сжимает уши, шипит или выказывает агрессию, это явный знак того, что оно чувствует угрозу или нервничает.

Как укрепить связь с кошкой?

Чтобы укрепить эмоциональную связь с вашим питомцем, важно уделять внимание его потребностям. Игрушки, поглаживания и время, проведенное вместе, способствуют укреплению доверия.

Кроме того, следите за тем, чтобы кошка чувствовала себя в безопасности, ведь это основа хороших отношений.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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