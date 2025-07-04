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Гигантский рак-отшельник с могучими клешнями: 5 фактов о пальмовом воре, которые поразят вас

Этот рак-отшельник ворует кокосы и пугает животных — откройте его тайны
2:51
Зоосфера

С виду — краб, по сути — гигантский рак-отшельник с опасной силой в клешнях. Его зовут пальмовый вор. Он может незаметно утащить кокос, птицу — а то и домашнего питомца, если тот окажется в зоне досягаемости. Этот ночной житель тропиков выглядит как персонаж из фильма о мутациях, но он реален. И пугающе уникален.

Краб - пальмовый вор
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Burnett, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Краб - пальмовый вор

Кто он такой

Пальмовый вор — это не краб, как думают многие. Он принадлежит к отряду десятиногих раков. В длину может вырастать до полуметра, а весом нередко достигает 4 килограммов. Левая клешня у него заметно крупнее правой — и настолько мощная, что "без труда сможет перекусить человеческие кости".

У рака пять пар ног, последние две — слаборазвитые, что и выдает в нём настоящего рака-отшельника. У него крепкий экзоскелет, есть лёгкие и плохо развитые жабры. Он живёт исключительно на суше — вода ему уже не по вкусу.

Как он живёт

Пальмовые воры встречаются на тропических островах — от Африки до Южной Америки. Больше всего их на острове Рождества. Они ведут ночной образ жизни и прячутся от солнечного света. Предпочитают безлюдные участки, держатся подальше от человеческого шума.

Интересно, что "детство" у этих гигантов проходит в воде. Самки мечут икру в море, личинки растут в солёной воде. Молодые раки прячутся в раковинах, а повзрослев, выходят на сушу. Тогда же у них появляются лёгкие, а жабры перестают работать.

Почему он вор

Названия пальмовый вор рак удостоился по двум причинам. Первая — легенда: якобы эти существа взбираются на пальмы и обрезают кокосы. На деле они, конечно, любят кокосы, но подбирают их уже упавшими. Вторая версия более правдоподобна: рак просто утаскивает всё, что плохо лежит — от съестного до блестящих безделушек.

Чем питается

Он всеяден. Помимо растительной пищи, любит мясо. Падаль его не смущает, но и охотиться умеет. Может подолгу сидеть без движения, а затем внезапно ударить клешнёй. Его жертвы — даже птицы. А уж коту или собаке лучше держаться подальше.

Всё благодаря отличному обонянию: "он способен учуять привлекательную добычу на расстоянии в несколько километров".

Чем удивляет

Он лазает по деревьям, свободно перемещается по суше, вскрывает кокосы и охотится в засаде. При этом — это вовсе не агрессивное животное. Сам он на человека не нападёт. Но вот приближаться к нему, особенно в ночное время, не стоит.

Уточнения

Па́льмовый вор (лат. Birgus latro) — вид десятиногих раков из надсемейства раков-отшельников (Paguroidea).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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