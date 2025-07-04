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Гигантская Уэта: как насекомое весом с воробья спасло свою жизнь от вымирания

Как 300 яиц гигантской Уэты изменили будущее Новой Зеландии?
Зоосфера

На первый взгляд кажется, что это шутка или плод воображения художника-фантаста: кузнечик весом с воробья, который прячется в зарослях папоротников и производит сотни потомков. Но такое насекомое существует — и зовут его гигантская Уэта. Этот удивительный обитатель Новой Зеландии напоминает нам, что эволюция любит парадоксы, а природа хранит тайны в самых неожиданных формах.

Гигантская Уэта
Фото: commons.wikimedia.org by Dylan van Winkel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гигантская Уэта

Мега-кузнечик, который прятался от вымирания

Гигантская Уэта когда-то была обычным насекомым в лесах Северного острова, но с приходом человека, крыс и кошек началось её стремительное исчезновение. К счастью, на острове Литтл-Барриер, который оказался изолированным от внешнего мира, небольшой группе Уэта удалось выжить. Там-то и началась её вторая жизнь — уже под наблюдением учёных.

Днём эти насекомые прячутся в зелёных убежищах под листьями пальм и папоротников, а ночью медленно передвигаются по деревьям и земле, в поисках свежих листьев карака, маманги и других местных растений. Они почти не прыгают, в отличие от обычных кузнечиков — их тяжёлое тело (до 35 граммов у самок!) не создано для акробатики.

Размножение с размахом и подростковый кризис 11 раз

Половая зрелость у Уэта наступает примерно в возрасте полутора лет. После спаривания самка откладывает в землю от 10 до 300 яиц — и это только за один раз. В течение своей короткой жизни насекомое переживает 11 линек, сбрасывая старый панцирь и обзаводясь новым. Каждый раз — как маленькое взросление.

Спасательная операция длиной в годы

Первый масштабный проект по спасению Уэта стартовал в 2010 году. Учёные перевезли 18 взрослых особей с острова Литтл-Барриер в Южный Окленд, где впервые в истории начали их массовое разведение в неволе. Спустя всего год численность потомства превысила сотню — и уже не хватало вольеров. Пришлось пересаживать Уэта группами в более просторные клетки.

Далее — больше: в 2014 году 150 кузнечиков переселили на остров-заповедник Тиритири-Матанги. В 2018 году — уже 300 особей отправились в залив Хаураки. В результате за десять лет Уэта не просто выжила — она вернулась в дикую природу.

Почему исчезла — и кто в этом виноват

Одна из главных угроз виду — экосистемный сбой. Иронично, но массовое уничтожение кошек на Литтл-Барриер сыграло с Уэта злую шутку. Кошки действительно истребляли птиц, но также держали под контролем популяцию крыс, которые охотились на яички кузнечиков. Когда кошки исчезли, крысы устроили настоящий геноцид в миниатюре.

С тех пор восстановление Уэта стало не просто делом биологов, а задачей национального масштаба. Потому что исчезновение даже одного подвида может разрушить тонкий баланс островной экосистемы.

Почему это важно

Гигантская Уэта — не просто редкое насекомое. Это напоминание о том, как хрупка природа и как важно вовремя вмешаться, чтобы сохранить то, что создавалось миллионами лет. Возможно, мы не станем разводить таких кузнечиков дома. Но если они исчезнут — исчезнет и часть той самой дикой, настоящей Новой Зеландии, которая живёт по своим древним законам.

Уточнения

Deinacrida heteracantha  (англ.) — вид крупных прямокрылых насекомых рода Deinacrida из семейства Anostostomatidae, или Уэта.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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