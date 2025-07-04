10 загадок тенреков, которые заставляют задуматься об эволюции природы

Уникальная способность тенреков: как млекопитающие ведут себя, как рептилии?

4:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На Мадагаскаре обитает один из самых необычных зверьков на планете — обыкновенный тенрек. Это млекопитающее — одновременно и норное, и древесное, и полуводное, умеющее менять температуру тела и вести себя как рептилия. Неудивительно, что его часто путают с ёжом, выдрой или даже крысой. Но тенрек — это совершенно отдельный и удивительный вид, эволюция которого шла по собственным законам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тенрек в природной среде

Как тенреки попали на Мадагаскар

Родиной тенреков считается материковая Африка. Чтобы добраться до острова, этим зверькам пришлось преодолеть около 230 км по воде — пролив Мозамбик. После переселения началось их стремительное распространение по всему Мадагаскару. Там они заняли почти все возможные экологические ниши, и сегодня встречаются повсюду: в лесах, в норах, на деревьях и даже возле водоёмов.

Внешность с подвохом

На первый взгляд тенрек напоминает кого угодно — только не себя. Он немного похож на ежа, но без настоящих иголок, скорее на крота, но с удлинённым телом, немного на опоссума… и при этом совершенно самостоятельный биологический род. Тело тенрека покрыто шерстью, цвет которой варьируется от серо-бежевого до рыжеватого — в зависимости от среды обитания. Жёсткие щетинки вдоль позвоночника служат не защитой, а скорее пугающим элементом.

Длина тела — 25-40 см, масса может доходить до 2,5 кг. Хвост почти незаметен, всего около сантиметра — его можно обнаружить только при тщательном осмотре.

Рептильные особенности у млекопитающего

Да, и это поражает. Тенреки — единственные млекопитающие, способные понижать температуру тела до уровня окружающей среды, как делают это рептилии. Это помогает экономить энергию в периоды жары или отсутствия пищи. Кроме того, у тенреков есть клоака — орган, через который выделяются все продукты жизнедеятельности. Обычно такое строение встречается у птиц и ящериц.

Что ест тенрек

Основу рациона составляют насекомые, личинки, мелкие беспозвоночные. В сезон дождей, когда всего этого вдоволь, тенреки особенно активны. Иногда они не прочь перекусить фруктами. Благодаря такому рациону тенреки считаются частью отряда афросорицидов — насекомоядных с разноплановым поведением и питанием.

Чемпионы по плодовитости

Одна из самых удивительных черт — способность тенреков к массовому размножению. Самка способна родить от 10 до 20 детёнышей, а иногда и до 30! Удивительно и то, что у неё может быть до 20 сосков, и их число нередко бывает нечётным. Потомство появляется в ноябре или декабре — начале сезона дождей, когда пищи особенно много.

Детёныши рождаются беспомощными. Глаза открываются на 10-й день, к трём неделям они начинают ходить за матерью, а через месяц уже способны самостоятельно искать еду.

Характер и образ жизни

Тенреки — одиночки. Они плохо уживаются даже с сородичами и объединяются лишь в брачный сезон. Активны ранним утром и вечером, а днём прячутся в укрытиях. В период с мая по сентябрь впадают в летнюю спячку — в это время на острове наступает засуха, и насекомых становится мало.

В дикой природе тенреки живут около 4 лет, в неволе — до 6.

Почему тенрек — уникальное животное

На Мадагаскаре природа будто решила поэкспериментировать. Тенреки сохранили черты, свойственные древним млекопитающим, но обзавелись адаптациями, которые больше характерны для пресмыкающихся. Это живое доказательство того, насколько разнообразной и непредсказуемой может быть эволюция.

Хотя внешне они могут напоминать привычных зверьков вроде ежа или крота, на деле тенреки — отдельный, уникальный путь природы, не похожий ни на один другой.

Уточнения

Обыкнове́нный тенре́к (лат. Tenrec ecaudatus) — вид тенрековых, единственный в роде Tenrec. Обитают на Мадагаскаре, были завезены людьми на близлежащие острова.

