Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крупные магазины просят о лимите на скидки: важные детали о платформенной экономике
7 распространенных ошибок с фруктами, о которых вы не догадывались
Космический грузовик Прогресс МС-29 завершил миссию: что произошло?
Иллюзионист поведал об опасной стороне работы на круизах: флирт под запретом
Июль - новый старт для вашего огорода: 4 культуры, которые можно сажать
За 15 минут выявите 7 скрытых неисправностей вашего двигателя — метод с белым листом
Как белок влияет на тело: что важно знать, чтобы не навредить здоровью?
Как вернуть носкам первозданный вид: простой трюк с солью
У нас у всех бывает депрессия: Басков высказался о проблемах Киркорова

Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать

Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
4:36
Зоосфера

Россия — страна с огромным разнообразием природы, и вместе с этим разнообразием здесь обитают не только милые зверушки и безобидные птицы, но и по-настоящему ядовитые создания. Некоторые из них выглядят безобидно, другие — пугают одним видом. Но объединяет их одно: при неосторожном контакте с человеком они могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Рассказываем, кто обитает рядом с нами и чего стоит остерегаться.

Оса и шершнь крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оса и шершнь крупным планом

Клещи — почти невидимая угроза

  • Размером всего в пару миллиметров, эти насекомые встречаются повсеместно — от лесов до дачных участков. Несмотря на миниатюрность, клещи опасны: они переносят вирусный энцефалит, болезнь Лайма и другие инфекции. Их укус почти не ощущается, а при неумелом удалении часть тела клеща может остаться в коже, вызывая воспаление.

Каракурты — опасные пауки из южных регионов

  • Пауки-"чёрные вдовы" обитают в Астраханской области и на юге России, но в жаркие месяцы могут появляться даже в Подмосковье. Их укус болезненный и крайне токсичен: через 20-30 минут после нападения начинается мышечная боль по всему телу. Без медицинской помощи последствие может быть серьёзным, особенно для детей и пожилых людей.

Южнорусские тарантулы — пугающие, но не смертельные

  • Эти крупные пауки встречаются в степях и полупустынях южной части страны. Яд их не смертелен, но укус может вызвать отёк, жар и местную боль. Лучше всего держаться от них подальше — особенно в знойные летние дни, когда они особенно активны.

Гадюка обыкновенная — укус с сюрпризом

  • Эта змея часто встречается в лесах и на опушках. Яд гадюки редко смертелен, но может вызвать серьёзную интоксикацию, особенно у детей и аллергиков. Змея не нападает без причины: если не подходить слишком близко, она сама уползёт.

Интересно: по легенде, князь Олег погиб именно от укуса гадюки.

Гюрза — крупная и действительно опасная

  • Это одна из самых опасных змей, обитающих в южных регионах России. Она достигает двух метров в длину, обладает мощным ядом и сильными клыками. Укус гюрзы может быть смертельным без своевременного введения противоядия. Чаще всего она встречается в полупустынях и горах.

Скорпионы — обитатели юга

  • Да-да, скорпионы есть и в России — в частности, на юге страны. Их укус опасен, особенно для детей и аллергиков. Жало находится на хвосте, а яд может вызвать паралич, боль и даже остановку дыхания. Пестрые скорпионы, встречающиеся в Поволжье и Дагестане, особенно ядовиты.

Жерлянки — ядовитые лягушки из Приморья

  • Маленькие, пестрые и, казалось бы, милые — но их кожа выделяет токсины. При попадании на слизистые или открытые ранки яд вызывает жжение, головную боль и озноб. Не смертельно, но очень неприятно. Лучше не брать их в руки, особенно детям.

Осы и шершни — жалящие без предупреждения

  • Их боятся многие — не зря. Укус этих насекомых вызывает острую боль, отёк и может привести к анафилактическому шоку. Особенно опасны японские гигантские шершни, которые всё чаще встречаются в южных регионах России. Один укус вряд ли убьёт взрослого человека, но множественные — могут быть смертельными.

Как защититься

  • Одевайтесь правильно: при прогулках в лесах и степях носите плотную одежду и закрытую обувь.
  • Используйте репелленты: особенно в сезон клещей и насекомых.
  • Будьте внимательны: не трогайте незнакомых животных и насекомых, даже если они выглядят безобидно.
  • Проверяйте себя после прогулки: осматривайте кожу и одежду на наличие клещей и других опасных "пассажиров".
  • Храните аптечку под рукой: особенно при выезде на природу.

Природа не прощает беспечности

Ядовитые животные — не монстры, они защищают себя. Проблемы начинаются тогда, когда человек нарушает их границы. Зная, кто может представлять угрозу, и как действовать в случае контакта, вы не только избежите беды, но и научитесь уважать природу такой, какая она есть.

Уточнения

Ше́ршни (лат. Vespa, букв. "оса") — род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры; особи вида Vespa mandarinia имеют длину до 55 мм — наибольшую среди общественных ос.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Таблетки для унитаза: 5 простых шагов к чистоте без лишних запахов
Недвижимость
Таблетки для унитаза: 5 простых шагов к чистоте без лишних запахов Аудио 
Разгоняем метаболизм: ключ к эффективному похудению с утренними ритуалами
Красота и стиль
Разгоняем метаболизм: ключ к эффективному похудению с утренними ритуалами Аудио 
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Домашние животные
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы Аудио 
Популярное
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности

Узнайте о 7 легендарных двигателях, которые проедут более 500 000 км без капитального ремонта. Их выбирают опытные водители за надёжность и экономичность.

Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Последние материалы
Космический грузовик Прогресс МС-29 завершил миссию: что произошло?
Иллюзионист поведал об опасной стороне работы на круизах: флирт под запретом
Июль - новый старт для вашего огорода: 4 культуры, которые можно сажать
За 15 минут выявите 7 скрытых неисправностей вашего двигателя — метод с белым листом
Как белок влияет на тело: что важно знать, чтобы не навредить здоровью?
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Как вернуть носкам первозданный вид: простой трюк с солью
У нас у всех бывает депрессия: Басков высказался о проблемах Киркорова
Кабачки и чеснок: 3 рецепта для быстрого и вкусного ужина
Анализ рынка: цены на квартиры в некоторых регионах снизились
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.