Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать

Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться

4:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Россия — страна с огромным разнообразием природы, и вместе с этим разнообразием здесь обитают не только милые зверушки и безобидные птицы, но и по-настоящему ядовитые создания. Некоторые из них выглядят безобидно, другие — пугают одним видом. Но объединяет их одно: при неосторожном контакте с человеком они могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Рассказываем, кто обитает рядом с нами и чего стоит остерегаться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Оса и шершнь крупным планом

Клещи — почти невидимая угроза

Размером всего в пару миллиметров, эти насекомые встречаются повсеместно — от лесов до дачных участков. Несмотря на миниатюрность, клещи опасны: они переносят вирусный энцефалит, болезнь Лайма и другие инфекции. Их укус почти не ощущается, а при неумелом удалении часть тела клеща может остаться в коже, вызывая воспаление.

Каракурты — опасные пауки из южных регионов

Пауки-"чёрные вдовы" обитают в Астраханской области и на юге России, но в жаркие месяцы могут появляться даже в Подмосковье. Их укус болезненный и крайне токсичен: через 20-30 минут после нападения начинается мышечная боль по всему телу. Без медицинской помощи последствие может быть серьёзным, особенно для детей и пожилых людей.

Южнорусские тарантулы — пугающие, но не смертельные

Эти крупные пауки встречаются в степях и полупустынях южной части страны. Яд их не смертелен, но укус может вызвать отёк, жар и местную боль. Лучше всего держаться от них подальше — особенно в знойные летние дни, когда они особенно активны.

Гадюка обыкновенная — укус с сюрпризом

Эта змея часто встречается в лесах и на опушках. Яд гадюки редко смертелен, но может вызвать серьёзную интоксикацию, особенно у детей и аллергиков. Змея не нападает без причины: если не подходить слишком близко, она сама уползёт.

Интересно: по легенде, князь Олег погиб именно от укуса гадюки.

Гюрза — крупная и действительно опасная

Это одна из самых опасных змей, обитающих в южных регионах России. Она достигает двух метров в длину, обладает мощным ядом и сильными клыками. Укус гюрзы может быть смертельным без своевременного введения противоядия. Чаще всего она встречается в полупустынях и горах.

Скорпионы — обитатели юга

Да-да, скорпионы есть и в России — в частности, на юге страны. Их укус опасен, особенно для детей и аллергиков. Жало находится на хвосте, а яд может вызвать паралич, боль и даже остановку дыхания. Пестрые скорпионы, встречающиеся в Поволжье и Дагестане, особенно ядовиты.

Жерлянки — ядовитые лягушки из Приморья

Маленькие, пестрые и, казалось бы, милые — но их кожа выделяет токсины. При попадании на слизистые или открытые ранки яд вызывает жжение, головную боль и озноб. Не смертельно, но очень неприятно. Лучше не брать их в руки, особенно детям.

Осы и шершни — жалящие без предупреждения

Их боятся многие — не зря. Укус этих насекомых вызывает острую боль, отёк и может привести к анафилактическому шоку. Особенно опасны японские гигантские шершни, которые всё чаще встречаются в южных регионах России. Один укус вряд ли убьёт взрослого человека, но множественные — могут быть смертельными.

Как защититься

Одевайтесь правильно: при прогулках в лесах и степях носите плотную одежду и закрытую обувь.

при прогулках в лесах и степях носите плотную одежду и закрытую обувь. Используйте репелленты: особенно в сезон клещей и насекомых.

особенно в сезон клещей и насекомых. Будьте внимательны: не трогайте незнакомых животных и насекомых, даже если они выглядят безобидно.

не трогайте незнакомых животных и насекомых, даже если они выглядят безобидно. Проверяйте себя после прогулки: осматривайте кожу и одежду на наличие клещей и других опасных "пассажиров".

осматривайте кожу и одежду на наличие клещей и других опасных "пассажиров". Храните аптечку под рукой: особенно при выезде на природу.

Природа не прощает беспечности

Ядовитые животные — не монстры, они защищают себя. Проблемы начинаются тогда, когда человек нарушает их границы. Зная, кто может представлять угрозу, и как действовать в случае контакта, вы не только избежите беды, но и научитесь уважать природу такой, какая она есть.

Уточнения

Ше́ршни (лат. Vespa, букв. "оса") — род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры; особи вида Vespa mandarinia имеют длину до 55 мм — наибольшую среди общественных ос.

