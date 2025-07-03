Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космический грузовик Прогресс МС-29 завершил миссию: что произошло?
Иллюзионист поведал об опасной стороне работы на круизах: флирт под запретом
Июль - новый старт для вашего огорода: 4 культуры, которые можно сажать
За 15 минут выявите 7 скрытых неисправностей вашего двигателя — метод с белым листом
Как белок влияет на тело: что важно знать, чтобы не навредить здоровью?
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Как вернуть носкам первозданный вид: простой трюк с солью
У нас у всех бывает депрессия: Басков высказался о проблемах Киркорова
Кабачки и чеснок: 3 рецепта для быстрого и вкусного ужина

Секреты природы: 8 страшных животных, которые на самом деле добрые

Забытые тайны природы: пугающие создания, но хорошие друзья
Зоосфера

В мире животных легко ошибиться с первым впечатлением. То, что выглядит жутко, не всегда опасно. Некоторые создания с пугающей внешностью на деле оказываются абсолютно безобидными, дружелюбными и даже… полезными. Ниже — восемь таких примеров: они могут вас напугать, но точно не обидят.

Гигантская акула и дайвер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская акула и дайвер

Паук-птицеед: страшный, но не опасный

  • Громадный, лохматый, чёрный — выглядит как кошмар для всех, кто боится пауков. Но на деле паук-птицеед гораздо безобиднее, чем кажется. Он не агрессивен и предпочитает прятаться, а не нападать. Даже если укусит — боль будет не сильнее, чем от укуса комара. Никакого яда, никаких последствий.

Гигантская акула: просто гигант, но не хищник

  • Представьте себе морскую тушу длиной с автобус — и ни одного острого зуба. Это гигантская акула. Она фильтрует планктон, как кит, и абсолютно не заинтересована в людях. Многие дайверы спокойно плавают рядом, потому что эта громадина — настоящий великан-добряк.

Ганский гавиал: похож на крокодила, но не кусается

  • Его вытянутая морда пугает с первого взгляда — кажется, что перед вами грозный хищник. Но это всего лишь гавиал. Его узкая челюсть подходит только для ловли рыбы. Он не может охотиться на крупную добычу и уж точно не представляет угрозы для человека.

Грифы: не нападут, а помогут

  • Эти крупные птицы часто ассоциируются со смертью. Их лысая голова, острые клювы и странное поведение действительно наводят страх. Но грифы не нападают — они лишь убирают с поля боя то, что уже не подаёт признаков жизни. Экологические санитары, а не хищники.

Гигантская африканская многоножка: больше похожа на питомца

  • Её размеры и количество лап пугают, но за этой внешностью скрывается крайне мирное существо. На Мадагаскаре её даже держат как домашнего любимца. Она не кусается, легко идёт на руки и в случае опасности может только прыснуть слабым веществом, безопасным для человека.

Молох: колючий дьявол, который ест только муравьёв

  • Австралийская ящерица с устрашающим именем и внешностью. Вся в шипах, будто миниатюрный динозавр. Но она никого не трогает. Единственное, что интересует молоха — муравьи. А ещё он умеет стрелять кровью из глаз и менять цвет. Но это — чисто в целях самозащиты.

Вампировые летучие мыши: кровососы, но не людоеды

  • Звучит жутко: летучая мышь, которая пьёт кровь. Но её интересует исключительно скот — коровы, козы, лошади. Людей эти мыши сторонятся. Более того, внутри своей колонии они очень дружелюбны: если кто-то не поел, соседи с ним делятся. Вампиры с добрым сердцем.

Поперечнополосатая королевская змея: пугает видом, а не делом

  • Чёрно-красная расцветка — классический сигнал опасности. Но эта змея — мастер маскировки. Она притворяется ядовитой, чтобы отпугивать врагов. На деле — абсолютно безопасна и даже способна питаться настоящими ядовитыми змеями, потому что не восприимчива к их токсинам.

Природа умеет удивлять

Первое впечатление обманчиво — особенно в мире животных. Некоторые выглядят, как персонажи из фильма ужасов, но на деле оказываются мирными существами, не несущими никакой угрозы. Более того, многие из них играют важную экологическую роль или даже становятся верными питомцами.

Если вы встретите одно из этих созданий вживую — не паникуйте. Возможно, оно куда более безобидно, чем кажется. Ведь в природе внешность — это лишь маска, а не приговор.

Уточнения

Гига́нтская аку́ла или исполи́нская акула (лат. Cetorhinus maximus) — крупная пелагическая акула из отряда ламнообразных (Lamniformes).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Садоводство, цветоводство
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь Аудио 
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Авто
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями Аудио 
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Шоу-бизнес
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях Аудио 
Популярное
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности

Узнайте о 7 легендарных двигателях, которые проедут более 500 000 км без капитального ремонта. Их выбирают опытные водители за надёжность и экономичность.

Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Последние материалы
Космический грузовик Прогресс МС-29 завершил миссию: что произошло?
Иллюзионист поведал об опасной стороне работы на круизах: флирт под запретом
Июль - новый старт для вашего огорода: 4 культуры, которые можно сажать
За 15 минут выявите 7 скрытых неисправностей вашего двигателя — метод с белым листом
Как белок влияет на тело: что важно знать, чтобы не навредить здоровью?
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Как вернуть носкам первозданный вид: простой трюк с солью
У нас у всех бывает депрессия: Басков высказался о проблемах Киркорова
Кабачки и чеснок: 3 рецепта для быстрого и вкусного ужина
Анализ рынка: цены на квартиры в некоторых регионах снизились
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.