Пчёлы подчиняются невидимому закону Вселенной — и симметрия их ульев подтверждает это

Глядя на идеально выстроенные пчелиные соты, сложно поверить, что их создали насекомые, а не инженер с миллиметровкой. Но их архитектурная точность — это не только красота. За этим совершенством стоит глубокий биологический смысл.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчела

Симметрия — не только у людей

Точно так же, как симметричны наши лица и тела, пчёлы демонстрируют удивительное чувство порядка, строя зеркально симметричные гнёзда. Если разрезать сотовую конструкцию пополам, то одна её часть будет точным отражением другой.

Это открытие сделали учёные при поддержке Национального научного фонда США (NSF), которые доказали: симметрия в природе — это не только про отдельные организмы, но и про коллективное поведение целых сообществ.

Соты — это не про эстетику

Главное открытие исследования заключается в том, что симметрия сот — это не просто красиво. Она повышает устойчивость всей колонии.

Пчелиные гнёзда, в которых соты построены с двух сторон, гораздо эффективнее:

быстрее растут,

в них появляется больше потомства,

лучше удерживают температуру, обеспечивая комфортную среду для всей семьи.

Архитектура улья, подсказанная природой

Автор исследования, биолог Майкл Л. Смит из Обернского университета, сравнил структуру улья с планировкой многоквартирного дома.

"Как в доме кухни и ванные часто располагаются зеркально относительно соседних квартир из-за размещения коммуникаций, так и пчёлы строят гнёзда, ориентируясь на источник тепла. Именно тепло определяет, где начинается гнездо и куда матка откладывает яйца. Но при этом вся структура остаётся зеркально симметричной — вплоть до складов мёда и пыльцы", — пояснил он.

Симметрия как результат эволюции

Интересно, что этот принцип присущ не только одному виду, а сразу нескольким представителям рода Apis — медоносных пчёл.

Учёные предполагают, что переход от односторонних к двусторонним сотам произошёл около 50-60 миллионов лет назад, и с тех пор симметрия стала стандартом для многих видов пчёл.

"Мы часто наблюдаем симметрию в природе — от молекул до целых организмов. Но впервые мы зафиксировали архитектурную симметрию на уровне суперорганизма — целой пчелиной семьи", — отметила программный директор NSF Колетт Сент-Мэри.

Почему это важно для выживания пчёл

Знание того, что симметрия — ключевой элемент устойчивости улья, может оказаться жизненно важным для защиты опылителей.

Создание подходящих условий для гнездования, защита природных мест обитания, доступ к разнообразным цветочным ресурсам — всё это становится ещё более актуальным. Любое вмешательство, нарушающее естественную среду пчёл, может повлиять на способность колонии поддерживать этот идеальный порядок и, соответственно, на её выживание.

Это касается не только пчёл

Исследование симметрии в ульях имеет последствия и для более широких вопросов экологии и эволюции. Понимание того, как живые организмы используют симметрию для повышения устойчивости, может помочь в самых разных сферах — от биоинженерии до охраны природы.

Такие открытия показывают, насколько архитектура в природе — это не просто случайный результат, а тщательно выверенный механизм выживания и процветания.

Удивительный урок от пчёл

Мир пчёл — это больше, чем просто мёд и опыление. Это ещё и вдохновляющий пример того, как коллективный разум, следуя простым биологическим сигналам — например, теплу, — создаёт сложнейшие архитектурные шедевры.

И, возможно, нам, людям, тоже стоит присмотреться к этим маленьким мастерам симметрии — у природы есть чему поучиться.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.

