Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимый саботаж: привычки, из-за которых вы двигаетесь, как железный робот
Боксёрша и вейп: глава IBA осудил скандальный ролик с обезьяной
Дубаи делают исторический шаг: с сегодняшнего дня госслужащие переходят на 4-дневную рабочую неделю
Отказ от химии и долгих заморочек — этот джем из двух ингредиентов заставит забыть про все магазинные варенья
Этот способ танцевать дома заставит исчезнуть лишние калории — эффект как от кардио
Опасный симптом, который часто игнорируют — что скрывается за кашлем с кровью
25 млн? Такие суммы мы тратим за лето: молодая невеста Лепса разнесла Боню за ложь о семье
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь

Динозавры выжили благодаря этим продуктам: найден ключ к их успеху в борьбе за выживание

Зоосфера

Казалось бы, что может быть менее привлекательным предметом для изучения, чем окаменелые фекалии? Однако именно они помогли учёным сделать важнейшее открытие о жизни динозавров, населявших Землю около 200 миллионов лет назад.

Динозавр
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Динозавр

Секреты прошлого — в копролитах

Международная команда исследователей, в которую вошли специалисты из Уппсальского университета, а также их коллеги из Норвегии, Польши и Венгрии, провела уникальное исследование. Они применили новейшие технологии синхротронной визуализации для анализа сотен образцов окаменелых фекалий, известных как копролиты.

"Разобраться в том, кто кого ел миллионы лет назад, — настоящая детективная работа. Изучение пищевых цепочек прошлого помогает понять, почему динозавры оказались такими успешными в своём времени", — отметил ведущий автор исследования, палеонтолог Мартин Кварнстрём.

Польский бассейн — кладезь древних загадок

Главные находки были сделаны в так называемом Польском бассейне — одном из ключевых регионов позднего триасового периода. Этот регион долго оставался малоизученным, но теперь учёные смогли восстановить картину его древней экосистемы.

Для проверки гипотез они дополнительно изучали кости, следы, климатические данные и другие окаменелости. Всё это позволило лучше понять не только рацион динозавров, но и то, как функционировали древние экосистемы.

"Наше исследование стало прорывным — мы впервые подробно изучили биологию ранних динозавров через их пищевые привычки", — рассказал один из авторов проекта, палеонтолог Гжегож Недзвецкий.

Что ели динозавры

Результаты исследования оказались сенсационными. Оказалось, что рацион динозавров был гораздо разнообразнее, чем считалось ранее. Копролиты содержат следы:

  • рыбы,

  • насекомых,

  • мелких позвоночных,

  • растений,

  • а также… древесного угля.

Особенно удивило обнаружение древесного угля в фекалиях травоядных зауроподов. Учёные считают, что динозавры могли целенаправленно поедать обуглённые растения — возможно, для детоксикации. Дело в том, что папоротники и некоторые древние растения содержат токсичные вещества, и уголь мог помогать нейтрализовать их эффект.

Окно в эволюцию

Это исследование восполняет важный пробел в понимании первых 30 миллионов лет эволюции динозавров. Учёные давно знают, как они жили и почему исчезли, но что помогло им стать доминирующими видами на планете — оставалось загадкой.

Ответ кроется в их удивительной способности адаптироваться. Рацион, включающий самые разные источники пищи, стал ключом к выживанию.

"Чтобы не вымереть, нужно есть много зелени. Именно любовь к растениям позволила ранним травоядным динозаврам добиться эволюционного успеха", — с юмором заметил Недзвецкий.

Следы пожаров в рационе

Необычная находка древесного угля в копролитах позволила сделать ещё один вывод: 200 миллионов лет назад ландшафт был подвержен частым природным пожарам. Животные приспосабливались к этому — и в прямом, и в переносном смысле вкушали последствия этих катастроф.

Экосистема глазами палеонтологов

Исследование показало, насколько важную роль играли динозавры в своих экосистемах. Крупные травоядные, подобно современным слонам или буйволам, изменяли ландшафт, влияя на рост и распространение растений. Они поддерживали баланс в природе, предотвращая чрезмерное зарастание территорий.

Почему это важно сегодня

Речь идёт не только о прошлом. Учёные подчёркивают: уроки триасового периода актуальны и сейчас. Изменения климата, массовые вымирания — всё это не новое явление для Земли. Изучая, как древние виды справлялись с вызовами своей эпохи, мы лучше понимаем, как действовать сегодня. Выживание в условиях перемен — главный урок, который дают нам динозавры. Именно способность адаптироваться определяет, кто останется, а кто исчезнет.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки
Еда и рецепты
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки Аудио 
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Азербайджан
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Могли ли древние египтяне обладать технологиями будущего? Шокирующие артефакты Игорь Буккер Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
Невидимый саботаж: привычки, из-за которых вы двигаетесь, как железный робот
Боксёрша и вейп: глава IBA осудил скандальный ролик с обезьяной
Дубаи делают исторический шаг: с сегодняшнего дня госслужащие переходят на 4-дневную рабочую неделю
Отказ от химии и долгих заморочек — этот джем из двух ингредиентов заставит забыть про все магазинные варенья
Этот способ танцевать дома заставит исчезнуть лишние калории — эффект как от кардио
Опасный симптом, который часто игнорируют — что скрывается за кашлем с кровью
25 млн? Такие суммы мы тратим за лето: молодая невеста Лепса разнесла Боню за ложь о семье
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Динозавры выжили благодаря этим продуктам: найден ключ к их успеху в борьбе за выживание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.