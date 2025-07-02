Динозавры выжили благодаря этим продуктам: найден ключ к их успеху в борьбе за выживание

Казалось бы, что может быть менее привлекательным предметом для изучения, чем окаменелые фекалии? Однако именно они помогли учёным сделать важнейшее открытие о жизни динозавров, населявших Землю около 200 миллионов лет назад.

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Секреты прошлого — в копролитах

Международная команда исследователей, в которую вошли специалисты из Уппсальского университета, а также их коллеги из Норвегии, Польши и Венгрии, провела уникальное исследование. Они применили новейшие технологии синхротронной визуализации для анализа сотен образцов окаменелых фекалий, известных как копролиты.

"Разобраться в том, кто кого ел миллионы лет назад, — настоящая детективная работа. Изучение пищевых цепочек прошлого помогает понять, почему динозавры оказались такими успешными в своём времени", — отметил ведущий автор исследования, палеонтолог Мартин Кварнстрём.

Польский бассейн — кладезь древних загадок

Главные находки были сделаны в так называемом Польском бассейне — одном из ключевых регионов позднего триасового периода. Этот регион долго оставался малоизученным, но теперь учёные смогли восстановить картину его древней экосистемы.

Для проверки гипотез они дополнительно изучали кости, следы, климатические данные и другие окаменелости. Всё это позволило лучше понять не только рацион динозавров, но и то, как функционировали древние экосистемы.

"Наше исследование стало прорывным — мы впервые подробно изучили биологию ранних динозавров через их пищевые привычки", — рассказал один из авторов проекта, палеонтолог Гжегож Недзвецкий.

Что ели динозавры

Результаты исследования оказались сенсационными. Оказалось, что рацион динозавров был гораздо разнообразнее, чем считалось ранее. Копролиты содержат следы:

рыбы,

насекомых,

мелких позвоночных,

растений,

а также… древесного угля.

Особенно удивило обнаружение древесного угля в фекалиях травоядных зауроподов. Учёные считают, что динозавры могли целенаправленно поедать обуглённые растения — возможно, для детоксикации. Дело в том, что папоротники и некоторые древние растения содержат токсичные вещества, и уголь мог помогать нейтрализовать их эффект.

Окно в эволюцию

Это исследование восполняет важный пробел в понимании первых 30 миллионов лет эволюции динозавров. Учёные давно знают, как они жили и почему исчезли, но что помогло им стать доминирующими видами на планете — оставалось загадкой.

Ответ кроется в их удивительной способности адаптироваться. Рацион, включающий самые разные источники пищи, стал ключом к выживанию.

"Чтобы не вымереть, нужно есть много зелени. Именно любовь к растениям позволила ранним травоядным динозаврам добиться эволюционного успеха", — с юмором заметил Недзвецкий.

Следы пожаров в рационе

Необычная находка древесного угля в копролитах позволила сделать ещё один вывод: 200 миллионов лет назад ландшафт был подвержен частым природным пожарам. Животные приспосабливались к этому — и в прямом, и в переносном смысле вкушали последствия этих катастроф.

Экосистема глазами палеонтологов

Исследование показало, насколько важную роль играли динозавры в своих экосистемах. Крупные травоядные, подобно современным слонам или буйволам, изменяли ландшафт, влияя на рост и распространение растений. Они поддерживали баланс в природе, предотвращая чрезмерное зарастание территорий.

Почему это важно сегодня

Речь идёт не только о прошлом. Учёные подчёркивают: уроки триасового периода актуальны и сейчас. Изменения климата, массовые вымирания — всё это не новое явление для Земли. Изучая, как древние виды справлялись с вызовами своей эпохи, мы лучше понимаем, как действовать сегодня. Выживание в условиях перемен — главный урок, который дают нам динозавры. Именно способность адаптироваться определяет, кто останется, а кто исчезнет.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

