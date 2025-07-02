Открытое окно — не спасение: как жара превращает дом в ловушку для кошки

3:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда термометр стремительно ползёт вверх, страдают не только люди, но и кошки. Эти грациозные создания, несмотря на всю свою независимость, очень чувствительны к жаре. И если вовремя не принять меры, перегрев может стать серьёзной угрозой для их здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexandr frolov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сиамская кошка

Почему жара опасна для кошек

Хотя кошки — мастера поиска тенистых укрытий, жаркие дни для них — настоящий стресс. Их организм плохо приспособлен к экстремальным температурам. Перегрев может спровоцировать обезвоживание, тепловой удар и даже привести к летальному исходу.

Особенно уязвимы пожилые кошки, животные с густым подшерстком или хроническими заболеваниями.

Как создать прохладу дома

Первое и главное — создать комфортную среду для питомца. Вот что стоит сделать:

Закрываем окна шторами или жалюзи в самые жаркие часы.

Проветриваем дом ранним утром и вечером.

Используем вентиляторы или кондиционер (но не направляем поток воздуха прямо на животное).

Размещаем лежанки в тенистых и прохладных местах, подальше от солнечных лучей.

Можно положить влажное полотенце на пол или в любимое место кошки — она сама выберет, когда на него лечь.

Кошкам особенно нравятся натуральные ткани — хлопок или лён. Они остаются прохладными даже в самый зной.

Гидратация — вопрос жизни

Одно из главных условий хорошего самочувствия в жару — достаточное количество воды.

Размещаем несколько поилок в разных частях дома.

Воду меняем чаще, чем обычно, и тщательно моем миски.

Добавляем в рацион влажный корм — он помогает восполнить нехватку жидкости.

Некоторым кошкам нравится слегка подсоленная вода от тунца или курицы — это стимулирует пить больше.

Следим: если кошка мало пьёт — это тревожный сигнал.

Внимание к опасным симптомам

Если кошка плохо переносит жару, она подаст сигналы. Вот на что обращаем внимание:

Вялость и заторможенность

Повышенное дыхание, открытый рот (что для кошек нехарактерно)

Рвота

Сильное слюноотделение

Потеря аппетита

Нарушение координации

При первых признаках перегрева нужно срочно обратиться к ветеринару.

Гуляем с умом

Если кошка привыкла выходить на улицу, делаем это только рано утром или вечером. В пик жары — никаких прогулок.

Асфальт и плитка способны нагреваться до 50 градусов и обжигать подушечки лап. Лучше выбирать траву или тенистые участки.

Уход за шерстью помогает

Плотная шерсть — это не только тепло зимой, но и лишний стресс летом.

Регулярное расчёсывание удаляет мёртвый подшерсток и улучшает теплообмен.

Некоторые владельцы стригут кошек на лето, но полное бритьё не рекомендуется — шерсть защищает и от жары, и от солнечных ожогов. Решение о стрижке лучше обсудить с грумером или ветеринаром.

Охлаждение — это ещё и весело

Чтобы помочь кошке легче переносить зной, используем игровые методы:

Лёгкие игры с водой, если питомец не боится влаги.

Охлаждённые игрушки — достаточно положить их на пару минут в холодильник.

Лакомства из замороженного влажного корма или куриного бульона.

Главное — наблюдаем за реакцией животного и ничего не делаем через силу. Некоторые кошки предпочитают в жару полную тишину и покой.

Внимание и забота со стороны хозяев способны сделать лето для кошки не испытанием, а вполне комфортным временем года. Пара простых привычек — и ваш пушистый друг спокойно переживёт даже самые знойные дни.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

