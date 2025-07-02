Открытое окно — не спасение: как жара превращает дом в ловушку для кошки

Когда термометр стремительно ползёт вверх, страдают не только люди, но и кошки. Эти грациозные создания, несмотря на всю свою независимость, очень чувствительны к жаре. И если вовремя не принять меры, перегрев может стать серьёзной угрозой для их здоровья.
Хотя кошки — мастера поиска тенистых укрытий, жаркие дни для них — настоящий стресс. Их организм плохо приспособлен к экстремальным температурам. Перегрев может спровоцировать обезвоживание, тепловой удар и даже привести к летальному исходу.
Особенно уязвимы пожилые кошки, животные с густым подшерстком или хроническими заболеваниями.
Первое и главное — создать комфортную среду для питомца. Вот что стоит сделать:
Закрываем окна шторами или жалюзи в самые жаркие часы.
Проветриваем дом ранним утром и вечером.
Используем вентиляторы или кондиционер (но не направляем поток воздуха прямо на животное).
Размещаем лежанки в тенистых и прохладных местах, подальше от солнечных лучей.
Можно положить влажное полотенце на пол или в любимое место кошки — она сама выберет, когда на него лечь.
Кошкам особенно нравятся натуральные ткани — хлопок или лён. Они остаются прохладными даже в самый зной.
Одно из главных условий хорошего самочувствия в жару — достаточное количество воды.
Размещаем несколько поилок в разных частях дома.
Воду меняем чаще, чем обычно, и тщательно моем миски.
Добавляем в рацион влажный корм — он помогает восполнить нехватку жидкости.
Некоторым кошкам нравится слегка подсоленная вода от тунца или курицы — это стимулирует пить больше.
Следим: если кошка мало пьёт — это тревожный сигнал.
Если кошка плохо переносит жару, она подаст сигналы. Вот на что обращаем внимание:
Вялость и заторможенность
Повышенное дыхание, открытый рот (что для кошек нехарактерно)
Рвота
Сильное слюноотделение
Потеря аппетита
Нарушение координации
При первых признаках перегрева нужно срочно обратиться к ветеринару.
Если кошка привыкла выходить на улицу, делаем это только рано утром или вечером. В пик жары — никаких прогулок.
Асфальт и плитка способны нагреваться до 50 градусов и обжигать подушечки лап. Лучше выбирать траву или тенистые участки.
Плотная шерсть — это не только тепло зимой, но и лишний стресс летом.
Регулярное расчёсывание удаляет мёртвый подшерсток и улучшает теплообмен.
Некоторые владельцы стригут кошек на лето, но полное бритьё не рекомендуется — шерсть защищает и от жары, и от солнечных ожогов. Решение о стрижке лучше обсудить с грумером или ветеринаром.
Чтобы помочь кошке легче переносить зной, используем игровые методы:
Лёгкие игры с водой, если питомец не боится влаги.
Охлаждённые игрушки — достаточно положить их на пару минут в холодильник.
Лакомства из замороженного влажного корма или куриного бульона.
Главное — наблюдаем за реакцией животного и ничего не делаем через силу. Некоторые кошки предпочитают в жару полную тишину и покой.
Внимание и забота со стороны хозяев способны сделать лето для кошки не испытанием, а вполне комфортным временем года. Пара простых привычек — и ваш пушистый друг спокойно переживёт даже самые знойные дни.
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