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Смерть за пять минут: где нельзя оставлять собаку даже на пару секунд в жару

4:26
Зоосфера

Знаете ли вы, что слово "жара" происходит от латинского "canicula" — "маленькая собачка"? Этот любопытный факт никак не связан с нашими четвероногими друзьями, но служит важным напоминанием: именно собаки особенно тяжело переносят высокие температуры.

Прогулка с собакой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка с собакой

И если вы думаете, что пес просто попыхтит и справится, то ошибаетесь. По данным исследований, смертность собак от теплового удара достигает 46%. Но правильные действия хозяина снижают этот риск в два раза — до 19%.

Почему собаки так плохо переносят жару

В отличие от человека, который охлаждается с помощью потоотделения, собаки регулируют температуру тела исключительно через дыхание. Когда воздух горячий, этот механизм перестаёт работать эффективно.

Критическая отметка — 41°C. При норме в 38,5°C это смертельно опасный перегрев, который может случиться с любой собакой — независимо от породы, возраста и размера. Особенно уязвимы пожилые животные и собаки с короткой мордой (брахицефалы).

Как понять, что у собаки тепловой удар

Об этом нам рассказали специалисты из Национального союза ветеринаров, работающих с физическими нагрузками (SNVEL). Симптомы довольно очевидны:

  • Сильное учащённое дыхание

  • Потемнение слизистых оболочек (красный или бордовый оттенок)

  • Повышенное слюноотделение

  • Тремор или судороги

  • Рвота и диарея

  • Кровотечение из носа

  • Тахикардия (очень частый пульс)

  • Сложности с движением, шаткость

  • Потеря сознания

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков — срочно к ветеринару!

Что делать, чтобы не довести до беды

Главное — не допустить перегрева. Простые меры спасут здоровье вашего питомца.

1. Меняем режим прогулок

  • Гуляем только рано утром и поздно вечером.

  • Избегаем прямых солнечных лучей, выбираем тенистые места.

  • Отказываемся от интенсивных игр и бега в жару.

Особенно это важно для возрастных собак и брахицефалов — им лучше выходить на улицу только по необходимости.

2. Организуем прохладу

  • Ни в коем случае не оставляем собаку на солнце — даже в саду или на балконе.

  • Охлаждаем питомца мокрым полотенцем, особенно уделяя внимание ушам и лапам.

  • Можно использовать губку, вентилятор или мелкодисперсный распылитель.

  • Подойдут душ или ванна — если собака не боится воды. Главное — следить, чтобы она не захлебнулась.

Что нельзя делать

  • Не прикладываем лёд или пакеты со льдом к телу собаки — это может привести к резкому спазму сосудов и ухудшению состояния.

  • Не кладём кубики льда в миску с водой — риск обезвоживания или спазма слишком высок.

Машина — смертельная ловушка

Самая частая причина теплового удара — оставление собаки в машине. Даже если окно приоткрыто или машина стоит в тени, температура внутри может за считаные минуты подняться до критических значений.

Последствия — смерть или необратимые поражения нервной системы.

Если вы в дороге:

  • Никогда не оставляйте собаку одну в машине.

  • Делайте частые остановки.

  • Проверяйте состояние питомца и давайте воду.

Защищаем лапы

Жара опасна не только перегревом, но и ожогами от горячего асфальта. Температура дорожного покрытия может достигать 50°C!

Чтобы защитить лапы:

  • Гуляем по траве или земле.

  • Используем специальные защитные воски или бальзамы для подушечек.

  • После прогулки увлажняем лапы.

Питьевой режим — залог безопасности

  • Обеспечиваем постоянный доступ к чистой и свежей воде.

  • Ставим несколько поилок в разных местах дома.

  • Пожилым собакам можно добавить в рацион влажный корм, чтобы усилить гидратацию.

Помните, что забота о питомце — это не только любовь, но и ответственность. Ваше внимание и правильные действия в жару способны не просто улучшить самочувствие собаки, но и спасти ей жизнь. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о последствиях.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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