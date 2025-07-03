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Десант бобров: парашютный эксперимент, изменивший экосистему

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Он умеет нырять с опущенными ушами и закрытыми ноздрями. Его зубы точатся сами. А ещё он знаком с парашютом и чуть не догнал Саяно-Шушенскую ГЭС. Бобр — не просто строитель плотин. Это персонаж, который легко бы стал героем научной фантастики.

Бобр валит дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бобр валит дерево

Мифы и факты

Сам себе кастрат

Нет, бобр не откусывает себе ничего "на всякий случай". Этот миф пошёл из средневековых бестиариев. Всё дело в мускусе, который выделяют прианальные железы — именно он заинтересовал и охотников, и парфюмеров.

Рыба или мясо

Во Франции однажды решили, что бобровый хвост — это рыба. Потому что он в воде и на чешую похож. Так католики обошли пост.

Живой аквалангист

Полупрозрачные веки, клапаны в ушах и ноздрях, железные зубы с самозаточкой — всё встроено. Никакое снаряжение не нужно.

Прыгнул с неба

В 1948 году бобров в Айдахо сбрасывали с парашютов. Первый десантник Джеронимо приземлился без потерь — и открыл новую жизнь для целой колонии.

Самая длинная плотина

С космоса заметили дамбу длиной 850 метров, построенную бобрами. Старт — не позже 1970 года. Построено в глуши, поколениями.

Когда-то был гигантом

Доисторический Castoroides ростом до 2 м и весом под 125 кг был куда больше и глупее нынешнего собрата.

Хвост — не деликатес

Когда-то он помогал выживать. Сейчас — всего лишь миф. Бобры — важные экосистемные строители, а не блюдо на тарелке.

Уточнения

Обыкнове́нный бобр или речно́й бобр (лат. Castor fiber), — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых (наряду с канадским бобром, которого ранее считали подвидом). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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