Он умеет нырять с опущенными ушами и закрытыми ноздрями. Его зубы точатся сами. А ещё он знаком с парашютом и чуть не догнал Саяно-Шушенскую ГЭС. Бобр — не просто строитель плотин. Это персонаж, который легко бы стал героем научной фантастики.
Сам себе кастрат
Нет, бобр не откусывает себе ничего "на всякий случай". Этот миф пошёл из средневековых бестиариев. Всё дело в мускусе, который выделяют прианальные железы — именно он заинтересовал и охотников, и парфюмеров.
Рыба или мясо
Во Франции однажды решили, что бобровый хвост — это рыба. Потому что он в воде и на чешую похож. Так католики обошли пост.
Живой аквалангист
Полупрозрачные веки, клапаны в ушах и ноздрях, железные зубы с самозаточкой — всё встроено. Никакое снаряжение не нужно.
Прыгнул с неба
В 1948 году бобров в Айдахо сбрасывали с парашютов. Первый десантник Джеронимо приземлился без потерь — и открыл новую жизнь для целой колонии.
Самая длинная плотина
С космоса заметили дамбу длиной 850 метров, построенную бобрами. Старт — не позже 1970 года. Построено в глуши, поколениями.
Когда-то был гигантом
Доисторический Castoroides ростом до 2 м и весом под 125 кг был куда больше и глупее нынешнего собрата.
Хвост — не деликатес
Когда-то он помогал выживать. Сейчас — всего лишь миф. Бобры — важные экосистемные строители, а не блюдо на тарелке.
Обыкнове́нный бобр или речно́й бобр (лат. Castor fiber), — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых (наряду с канадским бобром, которого ранее считали подвидом).
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.