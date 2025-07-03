Поцелуи с кошкой: почему нежность может обернуться опасностью для вас и питомца

Почему поцелуи с кошкой могут быть опасны для людей и животных?

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Милый влажный носик вашей кошки так и тянет на поцелуй? Кажется, что это проявление заботы и нежности, но на самом деле такое поведение может навредить и вам, и питомцу.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бурманская кошка

Почему это опасно для человека

На поверхности кошачьего носа живут бактерии, с которыми животное справляется легко. Но у человека такой защиты нет. Особенно опасна Bartonella henselae — бактерия, вызывающая "болезнь кошачьих царапин". Если на вашей слизистой есть микротрещины, инфекция может проникнуть внутрь через обычный поцелуй.

Уличные кошки — отдельная история. Их нос может быть носителем вирусов, которые незаметно передаются при близком контакте.

Почему это плохо для самой кошки

Для кошки ваше лицо, приближающееся к её морде, — источник угрозы. Даже если питомец приучен к человеку, инстинкты говорят ему: "опасность". В лучшем случае — стресс. В худшем — укус или царапина.

Кроме того, нос у кошки — важнейший орган обоняния. Посторонние запахи или прикосновения дезориентируют её, нарушая привычное восприятие мира.

Как проявить любовь безопасно

Гладьте за ушами или под подбородком — это любимые зоны почти всех кошек.

Хотите "поцеловать"? Просто наклонитесь поближе и дайте кошке понюхать вас — это безопасный ритуал доверия.

Уважайте границы — и кошка ответит вам лаской по-своему.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



