Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Южное побережье Ретимнона: Агиос Павлос и его сокровища
Завод Agratas: как 4000 рабочих мест изменят экономику Сомерсета?
Санкционный занавес рухнул: США открыли двери для российских денег
Газовый вызов: Украина пытается избежать катастрофы перед отопительным сезоном
Чистим чайник без агрессии: лимонная кислота против накипи
Прощай, русский: Азербайджан закрывает все русскоязычные школы
Тесто слоёное, вкус особенный: как превратить привычную сосиску в ресторанную закуску
Дочь Алена Делона в новой роли: студия представляет 'Кафе моих воспоминаний'
Хотите накачать массивную спину? Это лучшее упражнение из 70-х возвращается в мир спорта

Кошачий взгляд в будущее: 5 секретов поведения, которые спасут ваш дом

Что означает поведение кошек: 4 очевидных знака о положении дел в доме
Зоосфера

Кошки всегда были рядом с человеком. Мы гладим их, слушаем мурчание, улавливаем взгляды — но редко задумываемся: они ведь не только про уют. Эти пушистые создания испокон веков считались хранителями дома и предвестниками событий. Особенно — когда вдруг начинают долго и пристально смотреть в окно…

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

Приметы, которые стоит знать

  • Если кошка сидит у окна и не отрываясь смотрит наружу — это может быть сигнал: к дому направляются нежеланные гости.

  • Села на порог и глядит в сторону выхода? Возможно, отгоняет беду.

  • Мяукает без причины — скоро в семье может появиться пополнение.

  • А если она запрыгнула на кровать и справила нужду, как бы странно это ни звучало — не ругайте. Считается, что таким образом кошка защищает от нечистой силы.

Кошка и погода — почти как прогноз

Понаблюдайте за любимцем:

  • Спит на спине — ждите потепления.

  • Сворачивается клубком и закрывает нос — к холоду.

  • Пьёт много воды — к дождю.

  • Ведёт себя нервно, точит когти — ждите перемен.

Кошки тонко чувствуют атмосферное давление и реагируют раньше нас.

Магия окраса

  • Чёрный кот — защита от сглаза и злых людей.

  • Рыжая кошка — символ денег и удачи.

  • Белая — хранительница верности и здоровья семьи.

  • Серая — приносит покой и любовь.

  • Трёхцветная — оберег от пожара и несчастий.

Кошки — не просто домашние животные. Они чувствуют тонкие энергии и своим поведением нередко предупреждают нас о том, чего мы сами ещё не осознали.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ростов — Москва за 15 часов: этот маршрут до столицы стоит недёшево — но есть нюанс
Туризм
Ростов — Москва за 15 часов: этот маршрут до столицы стоит недёшево — но есть нюанс Аудио 
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Еда и рецепты
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме Аудио 
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Шоу-бизнес
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Последние материалы
Газовый вызов: Украина пытается избежать катастрофы перед отопительным сезоном
Прощай, русский: Азербайджан закрывает все русскоязычные школы
Что означает поведение кошек: 4 очевидных знака о положении дел в доме
Почему именно в июле стоит садить шпинат: секреты успешного урожая
Радиоволны вместо таблеток: как учёные научились включать ферменты
Не спешите ложиться: как дневной сон нарушает биологические часы и обмен веществ
720 тысяч украинских школьников сдали паспорта на границе — что это значит для страны?
Не платите автокредит: вот как суд может встать на вашу сторону
Ревность толкнула на жуткое преступление: тело было спрятано в диване
Пенсии под угрозой: демографический кризис стал глобальным вызовом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.