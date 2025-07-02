Случайно нарвался на гадюку? Один жест может спасти от атаки

Самая ядовитая змея средней полосы — не экзотика, а вполне себе сосед по даче, полю или лесной тропинке. Но если понимать, как действует гадюка, укуса можно избежать. Эта памятка — как щит в резиновых сапогах.
Зимой бояться нечего — гадюки спят. Весной, даже после пробуждения, они ленивы и предпочитают загорать. На человека почти не реагируют. Но ближе к лету включается режим активности: брачные игры, охота, а потом и подготовка к зимовке. Самое опасное время — середина лета и до осенних холодов.
Гадюки водятся почти везде: от лесов до дачных участков. Устраиваются в корнях деревьев, в щелях, под камнями, а порой — в кучах хлама или скошенной травы. Распознать змею можно по треугольной голове и вертикальному зрачку — как у кошки.
Хрупкие клыки — слабое место змеи. Чем толще одежда и обувь, тем меньше шансов получить укус. А чтобы змея вас не ждала в кустах с сюрпризом — шумите! Топайте, разговаривайте, шаркайте ногами. Громкий человек — не цель, а раздражитель, от которого лучше уползти.
Если змея подняла голову и зашипела — это предупреждение. Не нужно махать палкой, кричать или пытаться прогнать. Просто спокойно отступайте в сторону.
Не паникуйте. Не режьте кожу, не прижигайте и не передавливайте — так можно сделать только хуже.
Запомните три правила:
Меньше двигаться.
Пить воду.
Быстро обратиться к врачу.
И, пожалуйста, не ловите змею — вторая попытка может оказаться последней.
Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.
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