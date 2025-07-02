Случайно нарвался на гадюку? Один жест может спасти от атаки

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Самая ядовитая змея средней полосы — не экзотика, а вполне себе сосед по даче, полю или лесной тропинке. Но если понимать, как действует гадюка, укуса можно избежать. Эта памятка — как щит в резиновых сапогах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гадюка у дров в саду

Когда змеи становятся опасными

Зимой бояться нечего — гадюки спят. Весной, даже после пробуждения, они ленивы и предпочитают загорать. На человека почти не реагируют. Но ближе к лету включается режим активности: брачные игры, охота, а потом и подготовка к зимовке. Самое опасное время — середина лета и до осенних холодов.

Где подстерегает угроза

Гадюки водятся почти везде: от лесов до дачных участков. Устраиваются в корнях деревьев, в щелях, под камнями, а порой — в кучах хлама или скошенной травы. Распознать змею можно по треугольной голове и вертикальному зрачку — как у кошки.

Что надеть и как себя вести

Хрупкие клыки — слабое место змеи. Чем толще одежда и обувь, тем меньше шансов получить укус. А чтобы змея вас не ждала в кустах с сюрпризом — шумите! Топайте, разговаривайте, шаркайте ногами. Громкий человек — не цель, а раздражитель, от которого лучше уползти.

Не провоцируйте

Если змея подняла голову и зашипела — это предупреждение. Не нужно махать палкой, кричать или пытаться прогнать. Просто спокойно отступайте в сторону.

Если укус всё же произошёл

Не паникуйте. Не режьте кожу, не прижигайте и не передавливайте — так можно сделать только хуже.

Запомните три правила:

Меньше двигаться. Пить воду. Быстро обратиться к врачу.

И, пожалуйста, не ловите змею — вторая попытка может оказаться последней.

Уточнения

Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.

