Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Годовой запас за три недели: красноярские речники покорили бурные воды Енисея
Секретный тизер фильма Нолана Одиссея утёк в Сеть: что скрывают создатели?
Листья есть, трава есть — а перегноя нет? Вот почему
Это мой комфорт! Стас Михайлов объяснил миллионные траты на вещи
Секрет нежного омлета с сыром, который тает во рту
Газпромбанк предотвратил нецелевое использование средств в крупных проектах на сумму 400 млрд рублей
Болонья завораживает историей и вкусом, но кое-что можно улучить — мнение туристов и предпринимателей
Глен Пауэлл заменит Шварценеггера: вышел трейлер ремейка культового Выжившего
Они не изношены, но уже не держат дорогу: как понять, что резина уже не спасёт на дороге

Этот кот не породистый, но соседи завидуют — что в нём оказалось особенного

2:10
Зоосфера

Иногда настоящие друзья ждут не за дверью модного питомника, а в клетке приюта — тихо, с надеждой и открытым сердцем. Эти коты уже пережили многое, но не растеряли способности любить. И готовы подарить вам не только нежность, но и бесконечную благодарность.

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

1. Без сюрпризов — только уют

Взрослая кошка из приюта уже всё знает:

  • где туалет,

  • как вести себя с мебелью,

  • зачем нужна когтеточка.

Забудьте про лужи на полу и разбитые вазы. Такой кот сразу впишется в ритм дома.

2. Характер — как на ладони

У каждого приютского питомца есть куратор. Он расскажет, как кот себя ведёт, что любит и что не переносит.

Вы ищете ласкового "мурчащего пледа" или весёлого акробата? Найдётся тот, кто идеально впишется в вашу жизнь.

3. Поддержка всегда рядом

Усыновление — это не про "взял и забыл". Кураторы остаются на связи, помогут с адаптацией, подскажут ветеринара, дадут совет по питанию.

Это словно иметь личного эксперта по котам — на случай любых вопросов.

4. Деньги — не главное, но приятно

Заводить породистого котёнка — дорого. А вот кот из приюта — бесплатный и уже готовый к совместной жизни.

И, к слову, их внешность — это отдельное искусство. Пятнистые, рыжие, дымчатые, с глазами, как сапфиры. Настоящие арт-объекты на лапках.

5. Из приюта — в соцсети

У таких котов особенная харизма. Они часто становятся любимцами соцсетей: кто-то танцует, кто-то плавает, кто-то любит позировать.

Идеальные модели для уютных фото и смешных видео.

6. И, наконец, самое важное

Каждое усыновление — это шанс. Не только для одного кота, но и для того, кто придёт на его место в приют. Вы запускаете цепочку добрых перемен.

А благодарность спасённого животного невозможно переоценить. Эти коты умеют любить по-настоящему.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки
Еда и рецепты
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки Аудио 
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Авто
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар Аудио 
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Домашние животные
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев Могли ли древние египтяне обладать технологиями будущего? Шокирующие артефакты Игорь Буккер Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
Апостол Иуда: как он стал братом Господа и предсказал современные лжеучения
Футболист из Луганска Ярослав Арбузов пополнил состав Ротора
Это не удобрение, а ускоритель роста: делают из дрожжей
Пижама, босые ноги и полотенца: чем гости доводят отели до белого каления
Санкции не работают: как Россия тайно ввозит запчасти для Boeing и Airbus
Сумка с характером, брошь с тайным смыслом: как аксессуары управляют летом
Умерла частичка меня: сестра Жанны Фриске рассказала о потере нерождённого сына в полёте
Эксперт по маркетингу: как выстроить узнаваемый бренд без миллиона на рекламу
Слишком горячо для обычного масла: это нужно турбированному двигателю
Анализ, который спасает: как обычный тест на кровь может выявить онкологию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.