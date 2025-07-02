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10 породов кошек, которые никогда не оставят вас в одиночестве — выберите своего верного спутника

Как выбрать кошку, которая будет всегда рядом: 10 преданных пород
4:12
Зоосфера

Существуют кошки, которые буквально не могут жить без внимания своих владельцев. Они обожают проводить время с человеком, следуют за ним по пятам и всегда требуют ласки. Если вы ищете себе такого преданного спутника, вот список пород, которые, как никто другие, привязаны к своим хозяевам.

Кошка с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с хозяйкой

Мэнкс — для активных хозяев

  • Мэнксы — это кошки, которые похожи на собак по своей привязанности к хозяевам. Эти бесхвостые красавицы обожают игры и прогулки. Если вы активный человек, мэнкс будет отличным спутником, который составит вам компанию в игре в мячик или в походах по дому.

Абиссинцы — лучшие друзья человека

  • Абиссинцы — невероятно дружелюбные кошки, которые легко учат различные трюки и могут гулять на поводке. Эти питомцы не могут долго оставаться одни, и одиночество для них — стресс. Подготовьтесь к тому, что абиссинцы будут всегда рядом, требуя внимания и ласки.

Бурманская кошка — для большой семьи

  • Бурманские кошки идеально подходят для многодетных семей, где есть другие питомцы. Они очень привязаны к хозяевам и нуждаются в постоянном внимании. Эти кошки не любят оставаться одни на длительное время, поэтому их лучше заводить людям, которые могут уделить им достаточно времени.

Рэгдолл — кошки с образцовым воспитанием

  • Рэгдоллы — это спокойные и послушные кошки, которые привыкли к ласке и вниманию. Они любят встречать хозяев у двери, словно собаки, и часто требуют, чтобы их брали на руки. Эти кошки идеально подходят для людей, которые ищут умиротворённых и ласковых питомцев.

Американский керл — самый домашний котик

  • Американский керл — кошка с уникальными ушами, которые загибаются назад. Эти кошки невероятно привязаны к своим владельцам и постоянно следуют за ними по дому. Керлы — это по-настоящему домашние питомцы, которые всегда рядом и требуют внимания.

Турецкая ангора — с ней хоть в огонь, хоть в воду

  • Турецкие ангоры — невероятно активные кошки, которые любят плавать и играть в воде. Они умны, легко обучаются и часто становятся настоящими компаньонами для хозяев. Эти кошки любят активный образ жизни и поддержат вас в любом начинании.

Сфинкс — для душевных разговоров

  • Сфинксы — это кошки, которые обожают общение и будут преследовать вас по дому, требуя ласки. Эти бесшерстные кошки особенно чувствительны к вниманию, и они с радостью присоединятся к вам на диване или в кровати. Регулярные купания — важная часть ухода за ними.

Девон-рекс — по-собачьи предан

  • Девон-рексы — это энергичные кошки, которые отличаются собачьей преданностью. Они часто следуют за хозяевами, требуют общения и активных игр. Из-за отсутствия шерсти они также нуждаются в дополнительном уходе, особенно в зимний период.

Бирма — эмпатичный компаньон

  • Бирманские кошки — это настоящие эмпаты, которые чувствуют настроение хозяев. Они никогда не будут навязчивыми, если видят, что хозяин занят, но всегда готовы поддержать, если нужно. Эти кошки обожают внимание и ласку, и будут вашим верным другом на долгие годы.

Мейн-кун — король всех кошек

  • Мейн-куны — это большие кошки, которые могут весить до 18 кг. Эти кошки отличаются не только своим размером, но и характером. Они очень преданы своим хозяевам, а с незнакомыми людьми ведут себя сдержанно. Мейн-куны требовательны в уходе из-за своей густой шерсти, но они станут отличным другом для тех, кто готов уделить им внимание.

Эти кошки — лучшие компаньоны для тех, кто ищет питомца с крепкой привязанностью и желанием быть рядом. Каждая из этих пород обладает уникальными чертами, но все они объединены одним: они не могут жить без внимания и любви своих владельцев.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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