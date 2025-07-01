Почему звери в клетках? — честный ответ, который удивит даже родителей

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Психолог Дарья Дроженко советует родителям правдиво рассказывать детям о том, зачем животные оказались в зоологическом парке.

Фото: commons.wikimedia.org by Greverod, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тигр

Надо ли детей водить в зоопарк — история индивидуальная, считает эксперт.

"Кому-то кажется, это лучший вариант познакомить с животным миром в безопасных условиях, но с живым животным миром, не нарисованным, с реальным, кто-то считает, что вот как раз таки это неправильно, антигуманистично", — рассуждает психолог.

На вопрос ребёнка, почему звери в зоопарке в клетке, по мнению Дарьи Дроженко, родителям лучше ответить объективно и честно.

"Сказать правду. Так и сказать, почему, собственно, такие животные в клетках. Потому что это — безопасность для посетителей и необходимость удерживания, по сути, зверей, чтобы они не убежали или не улетели. Возникает ли вообще такой вопрос у детей? Если возникает, я не вижу проблемы ответить. Если не возникает, по-моему, это уже идёт какое-то такое дополнительное информирование, может быть, лишнее", — делится своим мнением собеседница Pravda. Ru.

Эксперт высказала и другую точку зрения на посещение зоопарков детьми. Но подчеркнула — это мнение её не как психолога, а сугубо как обывателя.

"Я не считаю, что зоопарки — это норма, так же как и цирки. Цирки даже в большей степени не норма, на мой взгляд. Но это моё мнение как человека, и я бы не стала его смешивать с мнением специалиста", — резюмировала эксперт.