Очарование с подвохом: эта собака выглядит идеально, но есть один нюанс

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленькие породы собак завоевали сердца миллионов. Они милы, компактны, экономны в содержании и кажутся идеальными для городской жизни. Особенно кокапу — симпатичный гибрид кокер-спаниеля и пуделя — вызывает восхищение у семей с детьми. Но за их очаровательной внешностью могут скрываться непростые задачи для владельцев.

Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Не только милашка

"Кокапу становятся отличными спутниками. Они ласковые, общительные и быстро становятся любимцами семьи", — говорит ветеринарный врач Сюзанна Мойес.

Однако она же подчёркивает: перед покупкой стоит задуматься о потенциальных трудностях. Особенно в плане здоровья.

Продолжительность жизни этих собак в среднем составляет от 12 до 15 лет, но всё зависит от генетики, ухода и, конечно, питания.

Самая частая угроза — ожирение

Многие владельцы не могут устоять перед умоляющим взглядом любимца и щедро делятся едой со стола. Это — прямая дорога к ожирению.

"Как бы ни было соблазнительно угостить питомца чем-то вкусненьким, именно это чаще всего приводит к лишнему весу", — подчёркивает доктор Мойес.

Избыточный вес — не просто эстетическая проблема. Он может спровоцировать серьёзные осложнения: диабет, болезни суставов, снижение подвижности.

Проблемы с суставами

Другая распространённая беда кокапу — дисплазия тазобедренного сустава. Это врождённое заболевание, при котором сустав формируется неправильно. В результате — боль, скованность движений и серьёзный дискомфорт.

"Дисплазия может обостриться на фоне ожирения. Регулярные прогулки, сбалансированный рацион, а при необходимости — лазерная терапия или гидротерапия могут облегчить состояние питомца", — добавляет ветеринар.

Уход имеет значение

Несмотря на потенциальные сложности, кокапу — порода, способная подарить море радости.

Своевременные профилактические меры, внимательное отношение к питанию и физической активности помогут избежать многих проблем.

"У каждой собаки свой путь. Кто-то сталкивается с болезнями, а кто-то живёт долгую и здоровую жизнь. Всё зависит от заботы и осознанности владельца", — подытоживает Мойес.

Уточнения

Кавапу (англ. Cavapoo) — порода собак, представляющая собой помесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и миниатюрного пуделя. Считается, что кавапу был выведен заводчиками в Австралии в 1950-х годах как собака-компаньон с чертами, схожими с кокапу, но меньшего размера.

