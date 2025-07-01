Хвостатый гурман: эти фрукты собаки обожают, но один из них может быть ядом

Знали ли вы, что собаки тоже любят фрукты — и некоторые из них им даже полезны? Но есть важные нюансы: далеко не все, что полезно человеку, подойдёт питомцу. Некоторые привычные продукты могут быть для собаки токсичны.
Чтобы не навредить своему хвостатому другу, стоит разобраться в деталях.
Некоторые фрукты не только безопасны, но и действительно полезны для собак:
Даже самые полезные фрукты требуют осторожности:
Не все ядра безобидны — косточки яблок, семена арбуза, кожура киви или шкурка банана могут быть опасны.
Никаких виноградин, авокадо, лука или шоколада — они ядовиты для собак, даже в малых количествах.
Перед тем как порадовать питомца фруктом:
Перед тем как вводить что-то новое в рацион питомца, особенно если у него есть аллергии или хронические заболевания, лучше проконсультироваться со специалистом.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!