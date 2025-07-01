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Хвостатый гурман: эти фрукты собаки обожают, но один из них может быть ядом

2:06
Зоосфера

Знали ли вы, что собаки тоже любят фрукты — и некоторые из них им даже полезны? Но есть важные нюансы: далеко не все, что полезно человеку, подойдёт питомцу. Некоторые привычные продукты могут быть для собаки токсичны.

Собака
Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Чтобы не навредить своему хвостатому другу, стоит разобраться в деталях.

Какие фрукты можно давать

Некоторые фрукты не только безопасны, но и действительно полезны для собак:

  • Клубника — источник антиоксидантов, витамина С и клетчатки. Улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет.
  • Киви — содержит калий и витамин С, помогает коже и шерсти оставаться здоровыми.
  • Арбуз — освежает и увлажняет, особенно летом. Главное — удалить семена и кожуру.
  • Яблоки — богаты витаминами А и С, хороши для зубов и пищеварения. Обязательно убирайте сердцевину и косточки!
  • Бананы — дают энергию и снабжают калием. Подавайте очищенными и нарезанными.

Чего нужно избегать

Даже самые полезные фрукты требуют осторожности:

Не все ядра безобидны — косточки яблок, семена арбуза, кожура киви или шкурка банана могут быть опасны.
Никаких виноградин, авокадо, лука или шоколада — они ядовиты для собак, даже в малых количествах.

Как правильно подготовить угощение

Перед тем как порадовать питомца фруктом:

  • Тщательно вымойте продукт, чтобы убрать пестициды и грязь.
  • Очистите от кожуры (если требуется) и косточек.
  • Нарежьте маленькими кусочками — так собака не подавится.
  • Давайте фрукты как угощение, не чаще пары раз в неделю.
  • Фрукты — это не замена полноценного корма. Даже полезные продукты стоит давать дозированно, чтобы сохранить сбалансированный рацион.

Не забывайте о ветеринаре

Перед тем как вводить что-то новое в рацион питомца, особенно если у него есть аллергии или хронические заболевания, лучше проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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