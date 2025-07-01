Хвостатый гурман: эти фрукты собаки обожают, но один из них может быть ядом

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Знали ли вы, что собаки тоже любят фрукты — и некоторые из них им даже полезны? Но есть важные нюансы: далеко не все, что полезно человеку, подойдёт питомцу. Некоторые привычные продукты могут быть для собаки токсичны.

Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Чтобы не навредить своему хвостатому другу, стоит разобраться в деталях.

Какие фрукты можно давать

Некоторые фрукты не только безопасны, но и действительно полезны для собак:

Клубника — источник антиоксидантов, витамина С и клетчатки. Улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет.

Киви — содержит калий и витамин С, помогает коже и шерсти оставаться здоровыми.

Арбуз — освежает и увлажняет, особенно летом. Главное — удалить семена и кожуру.

Яблоки — богаты витаминами А и С, хороши для зубов и пищеварения. Обязательно убирайте сердцевину и косточки!

Бананы — дают энергию и снабжают калием. Подавайте очищенными и нарезанными.

Чего нужно избегать

Даже самые полезные фрукты требуют осторожности:

Не все ядра безобидны — косточки яблок, семена арбуза, кожура киви или шкурка банана могут быть опасны.

Никаких виноградин, авокадо, лука или шоколада — они ядовиты для собак, даже в малых количествах.

Как правильно подготовить угощение

Перед тем как порадовать питомца фруктом:

Тщательно вымойте продукт, чтобы убрать пестициды и грязь.

Очистите от кожуры (если требуется) и косточек.

Нарежьте маленькими кусочками — так собака не подавится.

Давайте фрукты как угощение, не чаще пары раз в неделю.

Фрукты — это не замена полноценного корма. Даже полезные продукты стоит давать дозированно, чтобы сохранить сбалансированный рацион.

Не забывайте о ветеринаре

Перед тем как вводить что-то новое в рацион питомца, особенно если у него есть аллергии или хронические заболевания, лучше проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

