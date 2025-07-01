Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес

3:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жизнь там, где её, казалось бы, быть не может. Учёные случайно обнаружили под шельфовым ледником Антарктики странных существ. Это открытие полностью переворачивает представления о том, какие формы жизни способны выживать в условиях вечной темноты, холода и полного отсутствия солнечного света.

Фото: Designed by Freepik by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гренландия

Валун, полный жизни

Экспедиция проходила на шельфовом леднике Фильхнера-Ронне, в юго-восточной части моря Уэдделла. Исследователи пробурили 900 метров льда, чтобы заглянуть в этот изолированный подлёдный мир — в точке, удалённой на 260 километров от ближайшего края ледника. Температура воды — минус 2,2 °C, кругом абсолютная тьма.

И вдруг — неожиданная находка. На огромном валуне, лежащем на морском дне, оказались колонии странных неподвижных существ, внешне похожих на морских губок.

"Это одно из тех открытий, которое полностью меняет представление о жизни. Морская жизнь Антарктики оказалась куда более удивительной и загадочной, чем мы думали", — признаётся ведущий автор исследования из Британской антарктической службы Хью Гриффитс.

Вопросов больше, чем ответов

Научное сообщество до сих пор в замешательстве. Открытие порождает больше вопросов, чем ответов:

Как эти организмы оказались подо льдом?

Чем они питаются в условиях вечной тьмы?

Сколько времени они уже живут в этом месте?

Это неизвестные науке виды или родственники уже изученных морских организмов?

И что с ними произойдёт, если ледник растает?

Там, где не должно быть жизни

До этого открытия считалось, что под шельфовыми ледниками могут выживать только редкие падальщики — рыбы, черви, мелкие хищники. Причём чем дальше от открытого океана и солнечного света, тем меньше шансов встретить что-то живое.

Этот валун с загадочными обитателями находится на расстоянии от 625 до 1500 километров от ближайшего района, где ещё возможен фотосинтез. То есть традиционных источников энергии здесь попросту нет.

За счёт чего они живут

Учёные выдвигают несколько версий:

организмы питаются веществами, которые приносят подводные течения;

получают энергию из продуктов таяния ледника;

используют химические соединения, поступающие из глубин океана.

Но чтобы разобраться, как именно функционирует эта скрытая экосистема, необходимы детальные исследования. А добраться туда непросто: между исследователями и морским дном 900 метров льда и сотни километров до ближайшего судна.

Успеть, пока лёд не растаял

Есть и другая проблема — время. Из-за глобального потепления антарктические шельфовые ледники стремительно разрушаются. А значит, уникальные подлёдные экосистемы могут исчезнуть, так и не будучи изученными.

Это открытие уже заставило учёных пересмотреть представления о жизни в самых экстремальных уголках планеты. Но главная интрига только начинается: впереди — поиск ответов на вопросы, которые ставит перед наукой загадочный подлёдный мир Антарктики.

Уточнения

Анта́рктика (вместе с Субантарктикой) — южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией.

