Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес

Жизнь там, где её, казалось бы, быть не может. Учёные случайно обнаружили под шельфовым ледником Антарктики странных существ. Это открытие полностью переворачивает представления о том, какие формы жизни способны выживать в условиях вечной темноты, холода и полного отсутствия солнечного света.
Экспедиция проходила на шельфовом леднике Фильхнера-Ронне, в юго-восточной части моря Уэдделла. Исследователи пробурили 900 метров льда, чтобы заглянуть в этот изолированный подлёдный мир — в точке, удалённой на 260 километров от ближайшего края ледника. Температура воды — минус 2,2 °C, кругом абсолютная тьма.
И вдруг — неожиданная находка. На огромном валуне, лежащем на морском дне, оказались колонии странных неподвижных существ, внешне похожих на морских губок.
"Это одно из тех открытий, которое полностью меняет представление о жизни. Морская жизнь Антарктики оказалась куда более удивительной и загадочной, чем мы думали", — признаётся ведущий автор исследования из Британской антарктической службы Хью Гриффитс.
Научное сообщество до сих пор в замешательстве. Открытие порождает больше вопросов, чем ответов:
Как эти организмы оказались подо льдом?
Чем они питаются в условиях вечной тьмы?
Сколько времени они уже живут в этом месте?
Это неизвестные науке виды или родственники уже изученных морских организмов?
И что с ними произойдёт, если ледник растает?
До этого открытия считалось, что под шельфовыми ледниками могут выживать только редкие падальщики — рыбы, черви, мелкие хищники. Причём чем дальше от открытого океана и солнечного света, тем меньше шансов встретить что-то живое.
Этот валун с загадочными обитателями находится на расстоянии от 625 до 1500 километров от ближайшего района, где ещё возможен фотосинтез. То есть традиционных источников энергии здесь попросту нет.
Учёные выдвигают несколько версий:
организмы питаются веществами, которые приносят подводные течения;
получают энергию из продуктов таяния ледника;
используют химические соединения, поступающие из глубин океана.
Но чтобы разобраться, как именно функционирует эта скрытая экосистема, необходимы детальные исследования. А добраться туда непросто: между исследователями и морским дном 900 метров льда и сотни километров до ближайшего судна.
Есть и другая проблема — время. Из-за глобального потепления антарктические шельфовые ледники стремительно разрушаются. А значит, уникальные подлёдные экосистемы могут исчезнуть, так и не будучи изученными.
Это открытие уже заставило учёных пересмотреть представления о жизни в самых экстремальных уголках планеты. Но главная интрига только начинается: впереди — поиск ответов на вопросы, которые ставит перед наукой загадочный подлёдный мир Антарктики.
Анта́рктика (вместе с Субантарктикой) — южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией.
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