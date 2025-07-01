Океан показал, кто главный: эти страшные хищники стёрли мегалодона с лица планеты

3:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гигантские мегалодоны — самые страшные акулы в истории планеты — исчезли около 3,6 миллиона лет назад. Учёные давно пытаются понять, что стало причиной их вымирания. Одна из версий — конкуренция с более мелкими, но ловкими большими белыми акулами. Новое исследование показывает, что это вполне могло сыграть ключевую роль.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мегалодоны

В кого превратился морской монстр

Мегалодоны (Otodus megalodon) правили Мировым океаном почти 20 миллионов лет. Эти гигантские хищники достигали 20 метров в длину — это в три с лишним раза больше, чем современные большие белые акулы, которые редко вырастают длиннее шести метров.

Почему такие огромные существа вымерли, остаётся загадкой. Одна из главных версий — нехватка пищи. Но до сих пор не хватало точных методов, чтобы понять, действительно ли мегалодоны оказались в ситуации жёсткой конкуренции.

Учёные научились читать зубы

В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, международная команда учёных использовала необычный способ анализа рациона древних акул — по изотопам цинка в зубной эмали.

"Для таких окаменелостей традиционные методы не работают. Коллаген за миллионы лет разрушился. Поэтому мы впервые применили анализ изотопов цинка — он сохраняется в минерализованной эмали зубов", — объясняет научный сотрудник Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка Джереми Маккормак.

Этот метод показывает, на каком уровне пищевой цепочки находилось животное. Чем ниже соотношение изотопов цинка (64Zn / 66Zn), тем выше трофический уровень — то есть животное было хищником.

Что показал анализ зубов

Учёные сравнили зубы мегалодонов, их предков — большеротых акул (Otodus chubutensis) — и современных больших белых акул. Оказалось, что мегалодоны занимали верхние позиции в пищевой цепочке, как и их более мелкие потомки.

"Мы увидели, что мегалодоны и большие белые акулы раннего плиоцена фактически охотились на одну и ту же добычу", — отмечает Майкл Гриффитс, профессор Университета Уильяма Патерсона.

Иными словами, обе акулы были высшими хищниками и делили одни и те же источники пищи.

Пищевая конкуренция могла добить гигантов

"Наши данные подтверждают, что мегалодон и ранние большие белые акулы занимали одни и те же трофические уровни. Это означает прямую конкуренцию за пищу", — добавляет профессор из Университета Де Поля Кеншу Симада.

Такое пересечение интересов могло стать фатальным для гигантских мегалодонов. В то время как большие белые акулы были манёвреннее, быстрее и легче адаптировались к изменениям в окружающей среде, огромные мегалодоны оказались слишком прожорливыми для мира, где пищи стало меньше.

Новый метод открыл дверь в прошлое

Этот способ анализа изотопов цинка может изменить палеонтологию.

"Мы показали, что изотопы цинка в зубной эмали сохраняют информацию о рационе на протяжении миллионов лет. Теперь мы можем изучать пищевые цепочки не только древних акул, но и других вымерших животных, включая предков человека", — подчёркивает Джереми Маккормак.

Гиганты проиграли битву эволюции

Исчезновение мегалодонов — один из самых драматичных эпизодов в истории океана. И теперь становится всё очевиднее: их гибель — результат того, что на арене появились более гибкие, быстрые и менее прожорливые конкуренты.

Уточнения

Мегалодо́н — вид вымерших акул из семейства Otodontidae.

