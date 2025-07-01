Океан показал, кто главный: эти страшные хищники стёрли мегалодона с лица планеты

Гигантские мегалодоны — самые страшные акулы в истории планеты — исчезли около 3,6 миллиона лет назад. Учёные давно пытаются понять, что стало причиной их вымирания. Одна из версий — конкуренция с более мелкими, но ловкими большими белыми акулами. Новое исследование показывает, что это вполне могло сыграть ключевую роль.
Мегалодоны (Otodus megalodon) правили Мировым океаном почти 20 миллионов лет. Эти гигантские хищники достигали 20 метров в длину — это в три с лишним раза больше, чем современные большие белые акулы, которые редко вырастают длиннее шести метров.
Почему такие огромные существа вымерли, остаётся загадкой. Одна из главных версий — нехватка пищи. Но до сих пор не хватало точных методов, чтобы понять, действительно ли мегалодоны оказались в ситуации жёсткой конкуренции.
В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, международная команда учёных использовала необычный способ анализа рациона древних акул — по изотопам цинка в зубной эмали.
"Для таких окаменелостей традиционные методы не работают. Коллаген за миллионы лет разрушился. Поэтому мы впервые применили анализ изотопов цинка — он сохраняется в минерализованной эмали зубов", — объясняет научный сотрудник Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка Джереми Маккормак.
Этот метод показывает, на каком уровне пищевой цепочки находилось животное. Чем ниже соотношение изотопов цинка (64Zn / 66Zn), тем выше трофический уровень — то есть животное было хищником.
Учёные сравнили зубы мегалодонов, их предков — большеротых акул (Otodus chubutensis) — и современных больших белых акул. Оказалось, что мегалодоны занимали верхние позиции в пищевой цепочке, как и их более мелкие потомки.
"Мы увидели, что мегалодоны и большие белые акулы раннего плиоцена фактически охотились на одну и ту же добычу", — отмечает Майкл Гриффитс, профессор Университета Уильяма Патерсона.
Иными словами, обе акулы были высшими хищниками и делили одни и те же источники пищи.
"Наши данные подтверждают, что мегалодон и ранние большие белые акулы занимали одни и те же трофические уровни. Это означает прямую конкуренцию за пищу", — добавляет профессор из Университета Де Поля Кеншу Симада.
Такое пересечение интересов могло стать фатальным для гигантских мегалодонов. В то время как большие белые акулы были манёвреннее, быстрее и легче адаптировались к изменениям в окружающей среде, огромные мегалодоны оказались слишком прожорливыми для мира, где пищи стало меньше.
Этот способ анализа изотопов цинка может изменить палеонтологию.
"Мы показали, что изотопы цинка в зубной эмали сохраняют информацию о рационе на протяжении миллионов лет. Теперь мы можем изучать пищевые цепочки не только древних акул, но и других вымерших животных, включая предков человека", — подчёркивает Джереми Маккормак.
Исчезновение мегалодонов — один из самых драматичных эпизодов в истории океана. И теперь становится всё очевиднее: их гибель — результат того, что на арене появились более гибкие, быстрые и менее прожорливые конкуренты.
Мегалодо́н — вид вымерших акул из семейства Otodontidae.
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