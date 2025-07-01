Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными

3:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Считается, что способность собак формировать крепкую эмоциональную связь с человеком появилась лишь после их одомашнивания — около 15 тысяч лет назад. Но новое исследование шведских учёных из Стокгольмского университета поставило под сомнение эту теорию. Оказывается, на глубокую привязанность способны не только собаки, но и дикие волки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Волк в лесу

Волки умеют любить людей

Группа исследователей вырастила волчат и щенков собак с 10-дневного возраста до 23 недель. Все животные с рождения находились рядом с людьми и воспитывались в идентичных условиях. Затем учёные провели серию поведенческих тестов, чтобы понять, как формируется привязанность у псовых.

Результаты оказались неожиданными. Волки, так же как и собаки, легко отличают знакомого человека от незнакомца и стремятся быть рядом с тем, кто заботился о них с первых дней жизни. Причём у волков эта привязанность была настолько сильной, что человек стал для них настоящим антистрессом.

Человек — лучший успокоитель для волка

Эколог-бихевиорист Кристина Хансен Уит из Стокгольмского университета и ведущий автор исследования, рассказала, что эксперимент дал поразительные результаты.

"Было абсолютно очевидно, что волки предпочитают знакомого человека незнакомцу — точно так же, как это делают собаки. Но ещё интереснее то, что тестовая ситуация практически не влияла на собак, а вот на волков оказывала сильное воздействие", — говорит эксперт.

Во время эксперимента волки нервничали, метались по комнате, когда рядом не было знакомого человека. Но стоило ему вернуться — животные сразу успокаивались.

"Это доказывает, что человек для волков выступает в роли социального буфера. Его присутствие буквально снимает стресс. Раньше мы не знали, что волки способны на такое поведение", — подчеркнула учёная.

Открытие, которое меняет понимание одомашнивания

По мнению доктора Хансен Уит, эти данные могут радикально изменить представления о процессе одомашнивания собак. Если волки изначально способны формировать эмоциональные связи с человеком, значит, именно эта особенность могла сыграть ключевую роль в том, что одни особи стали прародителями домашних собак.

"Я считаю, что проявление привязанности к человеку могло быть важным фактором естественного отбора на самых ранних стадиях одомашнивания. Волки, которые тянулись к людям, имели больше шансов на выживание рядом с человеком", — объясняет исследователь.

Значит ли это, что волка можно приручить

Это исследование не говорит о том, что любой волк станет домашним любимцем. Однако оно наглядно показывает: способность к дружбе с человеком — не продукт эволюции после одомашнивания, а черта, которая могла быть заложена у диких предков собак изначально.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

