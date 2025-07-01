Эти породы собак доведут до слёз и ветеринара, и хозяев: кого лучше не заводить без опыта

4:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Милый щенок — это радость. Но иногда радость быстро сменяется проблемами: собака оказывается слишком упрямой, шумной, болезненной или просто не подходит для вашего образа жизни. Почему так происходит — рассказала ветеринар и основательница клиники Vet Paris 7 Хлоя Лакруа.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Размер — это важно

Первое, с чем стоит определиться — насколько большая собака вам по силам. И речь не только о физической нагрузке, но и о здоровье животного.

"Все собаки подвержены болезням. Но у некоторых пород — целый букет врождённых проблем", — говорит Хлоя Лакруа.

Например, кавалеры кинг чарльз спаниели часто страдают от пороков сердца. Французские бульдоги плохо переносят жару и задыхаются. Лабрадоры склонны к дисплазии суставов. В принципе, чем крупнее собака, тем выше риск.

И ещё один факт, который не всегда хочется слышать: чем больше собака, тем короче её жизнь. Если мелкие породы живут по 14-15 лет, то гиганты чаще доживают лишь до 9.

Размер влияет и на комфорт в быту. Представьте: идёте вы спокойно по парку, а ваш огромный пёс замечает голубя и тянет так, что придётся бежать вместе с ним. А если любите путешествовать, то с мелкой собакой проще: она поедет в салоне самолёта, а крупного пса придётся отправлять в багажное отделение.

Заводите собаку впервые? Осторожно

Порода определяет не только внешний вид, но и характер. А значит — сложность воспитания.

Сиба-ину — очень красивые, но при этом сложные собаки. Они отличаются независимым и своенравным характером. Похожая ситуация и с акита-ину: эта порода часто конфликтует с другими собаками. Хаски — невероятно активные животные, и если у них нет большого двора, они легко могут превратить квартиру в настоящий хаос. Бордер-колли склонны к гиперактивности, а упрямство вообще свойственно многим породам.

Если вы никогда раньше не держали собаку, с такими характерами справиться непросто. И даже хорошее воспитание не всегда решает проблему, если животное изначально не подходит вам по темпераменту.

На самом деле "опасных" собак не существует

Отдельная тема — якобы агрессивные породы. На деле всё упирается в воспитание и отношение хозяина.

"Нет таких пород, которые рождаются злыми. Проблемы начинаются там, где собаку не воспитали или плохо с ней обращались. Исключения редки", — подчёркивает Хлоя Лакруа.

Кстати, статистика укусов часто вводит в заблуждение. Данные собираются в основном по случаям с крупными собаками — когда нужен хирург и фиксируется травма. А вот укусы мелких пород просто остаются без внимания.

Не забывайте про уход

Шерсть — тоже важный момент. Например, кокер-спаниель — прекрасный пёс, но уход за его роскошной шубой требует времени и денег. Стрижки, расчесывания, визиты к грумеру — всё это надо учитывать заранее.

Не хотите возиться с шерстью? Есть промежуточные решения — например, гибридные породы вроде кокапу (кокер + пудель). Они сочетают характер родителей, но при этом требуют меньше ухода.

Как выбрать правильную собаку

Чтобы не ошибиться, просто честно ответьте себе на три вопроса:

Насколько активен мой образ жизни?

Сколько времени и сил я готов уделять собаке каждый день?

Справлюсь ли я с её воспитанием?

Когда говорят, что собака похожа на своего хозяина, — это действительно правда. Достаточно вспомнить сцену из мультфильма "101 далматинец", где люди и их питомцы выглядят словно копии друг друга. Самое главное — воспитывать собаку с любовью, и тогда она станет вашим идеальным компаньоном.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

