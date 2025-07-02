GPS не нужен: у птиц встроен компас, и мы до сих пор не знаем, как он работает

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый год миллиарды птиц отправляются в невероятные перелёты, преодолевая расстояния, о которых человеку остаётся только мечтать. Некоторые из них, например полярная крачка, за свою жизнь налётывают столько километров, сколько хватило бы на путешествие до Луны и обратно. И всё это — без карт, GPS и Wi-Fi.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Птицы

Птицы, которые «видят» маршрут

Чтобы не сбиться с пути, пернатые используют зрение и обоняние — два своих главных навигационных инструмента. Птицы хорошо запоминают знакомые пейзажи: изгибы рек, очертания гор, береговые линии. Особенно это касается тех, кто летает по суше. А вот морские виды больше полагаются на запах — для них это своеобразная карта.

Но и этого птицам мало. В дневное время они ориентируются по солнцу, используя его как компас, а те, кто предпочитает летать ночью, умеют считывать положение звёзд. Да, у некоторых в голове встроена маленькая планетарий-система.

Когда всё затянуто облаками

Иногда всё привычное навигационное великолепие прячется за тучами. И тогда в дело вступает особая суперспособность — магниторецепция. Птицы чувствуют магнитное поле Земли. Причём не просто чувствуют, а, судя по всему, используют его как полноценную навигационную сетку.

Учёные уже не первый год пытаются понять, как именно это работает. Есть веская теория, что ключевую роль играет молекула криптохром, находящаяся в глазах птиц. Она, предположительно, позволяет «видеть» магнитное поле — возможно, в виде дополнительных цветовых оттенков.

Есть и другая гипотеза: у некоторых птиц в клювах есть рецепторы, взаимодействующие с магнетитом — магнитным минералом. Такая чувствительность делает их чем-то вроде живого компаса. Но точный механизм пока остаётся загадкой.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

