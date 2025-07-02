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Мир в серо-синих тонах: как кошка видит вас на самом деле

1:33
Зоосфера

Зрение кошки устроено иначе, чем у человека. У нас в глазах три типа колбочек, распознающих красный, зелёный и синий цвета. У кошек — только два. Поэтому они хорошо различают синий, серый и некоторые жёлтые оттенки, но почти не видят красный и зелёный. По сути, кошачье зрение напоминает дальтонизм.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Как видит мир кошка: свет, движение и тени

Зато кошки видят в темноте куда лучше нас. Всё благодаря большему количеству палочковых клеток в сетчатке и специальному отражающему слою за ней. Это позволяет им ориентироваться при освещении, которое в шесть раз тусклее, чем нужно человеку. Именно поэтому они активны на рассвете и в сумерках — это их охотничье время.

Обзор и чувствительность к движению

Глаза, посаженные по бокам головы, дают кошке широкий угол обзора. Её внимание устроено иначе: она не столько вглядывается в предметы, сколько улавливает малейшее движение. Именно оно для неё важнее всего. Вдобавок, кошки способны воспринимать ультрафиолет — диапазон, недоступный человеку.

Тихий, но насыщенный визуальный мир

Несмотря на ограниченный набор цветов, кошачий мир далеко не тусклый. Он наполнен мягкими тенями, быстрыми вспышками движения, еле уловимыми переменами света. Именно так его воспринимает тихий охотник с острым ночным взглядом.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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