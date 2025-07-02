Запах апельсина может испортить день вашей кошке — вот почему

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы любят делиться с питомцами вкусностями со стола, но апельсины — точно не из тех продуктов, которые стоит предлагать кошке. Даже небольшой кусочек может вызвать проблемы с пищеварением, а в некоторых случаях — серьёзные нарушения в организме.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бурманская кошка

Почему апельсины — не лакомство для кошек

Апельсины содержат эфирные масла и лимонную кислоту, которые потенциально токсичны для кошек. Кожура и семена особенно насыщены этими веществами. Результат — рвота, диарея, повышенное слюнотечение, потеря аппетита. В более тяжёлых случаях возможны дрожь, слабость и нарушение координации.

Даже запах может раздражать

Для большинства кошек запах цитрусовых — уже повод держаться подальше. Многие из них инстинктивно избегают ароматов апельсинов и лимонов, что, по сути, спасает их от возможных неприятностей.

Витамин С им не нужен

Кошки умеют самостоятельно синтезировать витамин С, так что потребность в цитрусовых у них отсутствует. Кроме того, фрукты часто содержат сахар, который кошкам ни к чему — он увеличивает риск ожирения и диабета.

Безопасность — прежде всего

Если питомец случайно съел кусочек апельсина, скорее всего, всё обойдётся лёгким расстройством. Но при появлении более серьёзных симптомов лучше сразу обратиться к ветеринару. А чтобы не рисковать, стоит выбирать только безопасные для кошек лакомства — и всегда советоваться со специалистом.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



