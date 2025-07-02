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Плавник — не главное: у акулы в носу скрыт настоящий инструмент убийства

3:01
Зоосфера

Акулы — одни из самых эффективных хищников в океане. Их острые зубы и быстрая реакция известны всем, но не менее впечатляющим является их обоняние. В морской среде, где зрение и слух могут быть ограничены, способность ощущать запахи становится решающим инструментом выживания. Как же акулы улавливают запахи в воде и почему их ноздри так важны? Разберёмся, как устроено обоняние этих удивительных созданий и какую роль оно играет в их охоте.

акула в Красном море
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
акула в Красном море

Обоняние под водой: в чем разница с человеком

У человека обоняние напрямую связано с лёгкими: мы ощущаем запахи, втягивая воздух через нос. У акул всё иначе. Их ноздри не участвуют в дыхании вовсе — это не дыхательные каналы, а настоящие сенсоры для восприятия запахов в воде. Да-да, акулы дышат жабрами, а ноздри им нужны исключительно, чтобы ориентироваться в окружающем пространстве.

Обонятельная розетка и поток воды

Внутри акульих ноздрей находится особый орган — обонятельная розетка. Это как сложный химический приёмник, улавливающий мельчайшие молекулы, растворённые в морской воде. Когда акула движется вперёд, вода сама по себе попадает в её ноздри. А крошечные реснички внутри помогают направлять этот поток прямо в обонятельный аппарат. И это не просто «биологический бонус» — это жизненно важная система.

Ноздри — ключ к успешной охоте

Для акулы обоняние — это почти как GPS. Оно позволяет ей точно определить, откуда идёт запах потенциальной добычи, и двигаться в нужном направлении. Но дело не только в концентрации запаха. Акула умеет сопоставлять информацию: она чувствует течение, различает тонкие границы аромата, а затем «собирает» картину происходящего в воде, словно пазл. Именно так она безошибочно идёт по следу.

Как ведет себя запах в воде

В воздухе запах распространяется быстро и равномерно. А вот в воде всё куда сложнее: течение, температура, солёность — всё это влияет на путь ароматических молекул. В итоге запах в воде доходит до акулы не сплошной волной, а как бы фрагментами. Поэтому она должна уметь не просто уловить его, но и «прочитать» направление, по которому он пришёл. Это и делает её таким искусным охотником.

Без дыхания, но с точным нюхом

Несмотря на то, что акула не дышит через нос, её ноздри — ключ к выживанию. Они дают ей информацию о мире вокруг, помогают находить пищу даже на большом расстоянии и делают её обоняние одним из самых мощных в океане. Такая чувствительность — это не просто особенность вида, это один из самых точных биологических инструментов на планете.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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