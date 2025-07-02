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Пушистый спасатель в воде: как пудель Нило стал частью команды

1:18
Зоосфера

На пляже Лас-Линдас, недалеко от Малаги, теперь работает настоящий пушистый спасатель — пудель по кличке Нило. Вместе с четырьмя лабрадорами он помогает вытаскивать на берег купальщиков, которые заплыли слишком далеко.

Пудель
Фото: commons.wikimedia.org by Misty721, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пудель

Как пудель стал спасателем на испанском пляже

Нило — двухлетний пудель с белой кудрявой шерстью и спасательным жилетом — выглядит довольно необычно среди классических "спасательных" пород вроде лабрадоров и ньюфаундлендов. Тем не менее, он справляется с задачами не хуже.

Кто обучил Нило

Дрессировщик Мигель Санчес-Меренсиано первым заходит в воду, чтобы оценить ситуацию, а затем зовёт собак на помощь. Нило прошёл непростый путь: раньше он боялся шума и толпы, но благодаря постепенному обучению смог адаптироваться. Теперь он умеет грамотно плыть и даже использует хвост как руль.

Немного истории и фактов

Оказывается, пудели с давних времён использовались для водных заданий, хотя чаще — на охоте. Интересно, что само слово "пудель" происходит от немецкого puddeln — "плескаться". Благодаря высокому интеллекту и способности быстро учиться, пудели становятся надёжными помощниками и в воде, и на суше.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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