Домашняя черепаха требует большего, чем кажется — вот что важно знать заранее

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для комфортной жизни черепахе нужен просторный аквариум объёмом не менее 150 литров. В нём обязательно должны быть участки как с водой, так и с сушей. Установите лампу для обогрева и УФ-лампу — без ультрафиолета черепахе не усвоить кальций и сохранить крепкий панцирь.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Красноухая пресноводная черепаха

Как правильно ухаживать за домашней черепахой

Следите за тем, чтобы температура воды и воздуха в террариуме оставалась стабильной. Перепады могут навредить питомцу. Осенью у некоторых видов наступает период покоя — до 20 недель. Лучше заранее обсудить с ветеринаром, нужна ли вашему питомцу спячка.

Чистота — не прихоть

Раз в неделю стоит чистить подстилку, раз в месяц — весь аквариум, а воду менять ежедневно. Черепахи чувствительны к загрязнениям, и грязная среда может быстро вызвать болезни.

Рацион: с учётом возраста

Молодых черепах кормят каждый день, взрослых — не реже трёх раз в неделю. Главное отличие — в количестве белка. Маленьким черепахам нужно 50-75 % белковых продуктов, взрослым — около 10-20 %. Лучшие источники — земляные черви, сверчки, слизни и даже небольшие мыши.

Витамины и наблюдение

Добавляйте в рацион витамин А. Он важен для здоровья глаз, кожи и иммунитета. Если заметили изменения в поведении, плохой аппетит, отёки или выделения из носа — не откладывайте визит к ветеринару. Чем раньше проблема будет замечена, тем легче её решить.

Уточнения

Черепа́хи - отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

