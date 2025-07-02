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Жизнь на движении: что происходит, если акула перестаёт плыть

1:27
Зоосфера

Существует популярное мнение: если акула остановится — она погибнет. И в этом есть доля правды. Некоторые акулы действительно не могут дышать, оставаясь на месте. Например, белая акула и акула-мако нуждаются в постоянном движении, чтобы вода проходила через жабры — это называется таранная вентиляция.

Акула
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акула

Умрёт ли акула, если перестанет плыть

Многие виды акул способны спокойно дышать, не двигаясь. Они используют другой способ — буккальную прокачку. За счёт щёчных мышц такие акулы всасывают воду ртом и прогоняют её через жабры. Это позволяет им оставаться в покое, лежать на дне или даже закапываться в песок.

Кто умеет "лежать и дышать"

Пример — акула-нянька. Она способна "прогуливать" по дну океана и отдыхать, не рискуя задохнуться. То же касается акулы-ангела. Эти виды демонстрируют удивительную адаптацию: вместо движения — работа мышц и умное устройство дыхания.

Каждая по-своему

Способы дыхания у акул разные, как и сами акулы. Одни нуждаются в движении, другие — нет. Это показывает, насколько гибкими и разнообразными могут быть механизмы выживания в подводном мире. А миф о том, что все акулы должны постоянно плыть, — не более чем обобщение.

 

Уточнения

Биологи́ческая адапта́ция - приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции, включая морфофизиологическую и поведенческую составляющие.

Автор Дмитрий Тезнев
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