Жизнь на движении: что происходит, если акула перестаёт плыть

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует популярное мнение: если акула остановится — она погибнет. И в этом есть доля правды. Некоторые акулы действительно не могут дышать, оставаясь на месте. Например, белая акула и акула-мако нуждаются в постоянном движении, чтобы вода проходила через жабры — это называется таранная вентиляция.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

Умрёт ли акула, если перестанет плыть

Многие виды акул способны спокойно дышать, не двигаясь. Они используют другой способ — буккальную прокачку. За счёт щёчных мышц такие акулы всасывают воду ртом и прогоняют её через жабры. Это позволяет им оставаться в покое, лежать на дне или даже закапываться в песок.

Кто умеет "лежать и дышать"

Пример — акула-нянька. Она способна "прогуливать" по дну океана и отдыхать, не рискуя задохнуться. То же касается акулы-ангела. Эти виды демонстрируют удивительную адаптацию: вместо движения — работа мышц и умное устройство дыхания.

Каждая по-своему

Способы дыхания у акул разные, как и сами акулы. Одни нуждаются в движении, другие — нет. Это показывает, насколько гибкими и разнообразными могут быть механизмы выживания в подводном мире. А миф о том, что все акулы должны постоянно плыть, — не более чем обобщение.

Уточнения

Биологи́ческая адапта́ция - приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции, включая морфофизиологическую и поведенческую составляющие.

