Маленькие тела, большое мышление: что скрывает стратегия муравьев

Длиннорогие муравьи удивляют не только своей организованностью, но и способностью предвосхищать трудности. Исследование доктора Эхуда Фонио из Института Вейцмана показало, что эти насекомые способны заранее убирать препятствия, чтобы подготовить путь для транспортировки еды.
Во время эксперимента учёные использовали пластиковые бусинки и кусочки кошачьего корма. Муравьи начинали убирать гальку, но только в случае, если им предстояло переносить крупную пищу. Маленькие крошки их не беспокоили. Это говорит о том, что их действия не автоматичны, а подчинены конкретной цели.
Понимание без индивидуального плана
Особенно интересно то, что муравьи начинали расчищать дорогу даже без еды на горизонте. Они реагировали на свежие феромоны — химические сигналы, оставленные другими муравьями. Это означает, что основа их поведения — коллективное восприятие. Каждый действует по простым правилам, но в результате возникает сложная и разумная стратегия.
Когда весь муравейник — как один мозг
Такое поведение часто называют "коллективным разумом". У отдельных муравьёв нет плана, но взаимодействие и чувствительность к сигналам превращают всю колонию в слаженный механизм, способный к удивительно точным решениям.
Феромо́ны - продуктов внешней секреции, выделяемых некоторыми видами животных и обеспечивающих коммуникацию между особями одного вида.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.