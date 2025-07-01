Маленькие тела, большое мышление: что скрывает стратегия муравьев

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Длиннорогие муравьи удивляют не только своей организованностью, но и способностью предвосхищать трудности. Исследование доктора Эхуда Фонио из Института Вейцмана показало, что эти насекомые способны заранее убирать препятствия, чтобы подготовить путь для транспортировки еды.

Фото: commons.wikimedia.org by Bradley Rentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Муравьи

Как муравьи предугадывают проблемы на пути

Во время эксперимента учёные использовали пластиковые бусинки и кусочки кошачьего корма. Муравьи начинали убирать гальку, но только в случае, если им предстояло переносить крупную пищу. Маленькие крошки их не беспокоили. Это говорит о том, что их действия не автоматичны, а подчинены конкретной цели.

Понимание без индивидуального плана

Особенно интересно то, что муравьи начинали расчищать дорогу даже без еды на горизонте. Они реагировали на свежие феромоны — химические сигналы, оставленные другими муравьями. Это означает, что основа их поведения — коллективное восприятие. Каждый действует по простым правилам, но в результате возникает сложная и разумная стратегия.

Когда весь муравейник — как один мозг

Такое поведение часто называют "коллективным разумом". У отдельных муравьёв нет плана, но взаимодействие и чувствительность к сигналам превращают всю колонию в слаженный механизм, способный к удивительно точным решениям.

Уточнения

Феромо́ны - продуктов внешней секреции, выделяемых некоторыми видами животных и обеспечивающих коммуникацию между особями одного вида.



