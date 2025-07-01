Древний альянс между животными и растениями был крепче, чем мы думали

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Около 10 тысяч лет назад мастодонты исчезли из Южной Америки. Вместе с ними ушла и одна важная функция: помощь растениям в распространении крупных семян. Эти гиганты были не просто лесными великанами — они были настоящими "садовниками" экосистем.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слон

Как мастодонты помогали растениям выживать

Учёные из Университета О'Хиггинса в Чили вместе с коллегами из IPHES-CERCA проанализировали 96 окаменелых зубов мастодонтов Notiomastodon platensis. Ископаемые находки охватывали огромную территорию — от Лос-Вилоса до Чилоэ. Результаты, опубликованные в Nature Ecology & Evolution, показали: мастодонты регулярно ели фрукты.

Как это удалось выяснить

Команда под руководством доктора Эрвина Гонсалес-Гуарда использовала изотопный анализ и микроскопические исследования. В зубах древних животных нашли остатки крахмала и фрагменты растительной ткани. Это подтвердило — мастодонты действительно питались плодами, а не только листвой или травой.

Что это значит для природы

Многие растения в тропиках имеют крупные плоды не просто так — они формировались так, чтобы привлекать крупных животных. После исчезновения мастодонтов этот союз разрушился. Сегодня примерно 40 % растений в центральной части Чили, которые раньше зависели от мегафауны, оказались под угрозой исчезновения.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

