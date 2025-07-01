Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 упражнений с гантелями, которые быстро приведут ваш пресс в порядок
Рейтинг проблем со смартфонами: что не устраивает пользователей
Теннисистка Путинцева попросила судью удалить зрителя из-за опасений: мужчина с ножом напугал спортсменку
Одно только масло может убить двигатель: как неправильный выбор масла ломает даже новый двигатель
Что нужно знать о высоких грядках? Мнение агронома
Почему муниципалитетам дадут больше полномочий: раскрыты детали нового закона
Тайна Плитвицких озёр: это природное чудо покорило сердца туристов
A$AP Rocky случайно выдал секрет Рианны на красной дорожке: что он сказал?
Циципас заявил, что может уйти из тенниса: не вижу смысла продолжать в том же духе

Древний альянс между животными и растениями был крепче, чем мы думали

1:31
Зоосфера

Около 10 тысяч лет назад мастодонты исчезли из Южной Америки. Вместе с ними ушла и одна важная функция: помощь растениям в распространении крупных семян. Эти гиганты были не просто лесными великанами — они были настоящими "садовниками" экосистем.

Слон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слон

Как мастодонты помогали растениям выживать

Учёные из Университета О'Хиггинса в Чили вместе с коллегами из IPHES-CERCA проанализировали 96 окаменелых зубов мастодонтов Notiomastodon platensis. Ископаемые находки охватывали огромную территорию — от Лос-Вилоса до Чилоэ. Результаты, опубликованные в Nature Ecology & Evolution, показали: мастодонты регулярно ели фрукты.

Как это удалось выяснить

Команда под руководством доктора Эрвина Гонсалес-Гуарда использовала изотопный анализ и микроскопические исследования. В зубах древних животных нашли остатки крахмала и фрагменты растительной ткани. Это подтвердило — мастодонты действительно питались плодами, а не только листвой или травой.

Что это значит для природы

Многие растения в тропиках имеют крупные плоды не просто так — они формировались так, чтобы привлекать крупных животных. После исчезновения мастодонтов этот союз разрушился. Сегодня примерно 40 % растений в центральной части Чили, которые раньше зависели от мегафауны, оказались под угрозой исчезновения.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Ростов — Москва за 15 часов: этот маршрут до столицы стоит недёшево — но есть нюанс
Туризм
Ростов — Москва за 15 часов: этот маршрут до столицы стоит недёшево — но есть нюанс Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Азербайджан
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Последние материалы
Циципас заявил, что может уйти из тенниса: не вижу смысла продолжать в том же духе
Обезвоживание, тусклость и морщины: чем опасна утренняя чашка кофе для кожи
Застой в тренировках? Секреты преодоления плато и возвращения к лучшим результатам
Матч Карлоса Алькараса остановили из-за зрителя на трибунах: вот что случилось
Джон Макинрой отправил звезду Уимблдона на пенсию
Месси может вернуться в Барсу? Испанский журналист выпустил сенсацию
Третья ракетка мира проиграла игроку из второй сотни на Уимблдоне: этого не ожидал никто
Спор из-за повтора гола: скандал произошел на матче Манчестер Сити и Аль-Хиляль
Ибрагимович призвал не судить Месси за поражение с ПСЖ: он играет со статуями, а не с товарищами по команде
Какие сферы бизнеса выбирают молодые предприниматели? Удивительные факты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.