9 команд, которые делают собаку послушной и спокойной

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хотите, чтобы собака не просто слышала, а слушалась? Всё начинается с ключевых команд. Они не просто для дрессировки — это основа доверия, безопасности и комфорта в повседневной жизни.

Фото: Designed be Freepik by kues1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злая собака

Вот 9 команд, которые точно пригодятся:

1. "Ко мне"

Это команда №1. Она может однажды спасти жизнь. Отрабатывайте её до автоматизма — и никогда не зовите для наказания! Даже если собака нашкодила, подбежала — похвалите.

2. "Фу"

Останавливает опасное поведение на расстоянии: от "поднять с земли" до "погнаться за велосипедом". Команда моментального действия.

3. "Дай"

Собака должна отдать предмет из пасти без споров. Это безопасность: на прогулке, дома, в любой ситуации.

4. "Место"

Даже если ваш пес спит на диване, у него должно быть личное пространство. И он должен уметь идти туда по команде — дома и в гостях.

5. "Рядом"

Без этой команды сложно гулять в городе. Помогает удержать питомца у ноги в толпе, на переходе, у проезжей части.

6. "Сидеть"

Нужна каждый день: перед надеванием поводка, у лифта, в очереди, на приёме у врача. Команда фиксации.

7. "Лежать"

Базовая, но универсальная. Помогает собаке успокоиться, стать внимательной, перейти к более сложным действиям.

8. "Стоять"

Удобна при уходе за шерстью, чистке лап или осмотре у ветеринара. Собака должна стоять спокойно, не двигаясь.

9. "Апорт"

Не просто игра. Это энергия, выплеск, работа и радость. Бросили мяч — вернул. Так тренируется внимание и выдержка.

Эти команды не про дрессировку ради дрессировки. Это язык общения между вами и собакой. Начните с простого — и увидите, как питомец становится более послушным, уверенным и счастливым.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



