Как коробка или клетка делают вашего питомца счастливым

Если кот всё время ходит за вами, ложится у ног, мурлычет на коленях — кажется, он жаждет быть рядом круглосуточно. Но так ли это?
На самом деле, за внешней привязанностью может скрываться острый дефицит… тишины. Животные, как и люди, нуждаются в уединении. Им нужен личный, неприкосновенный уголок, куда никто не заглянет без приглашения.
Представьте, что вы весь день среди людей, пусть даже самых любимых, без права на минуту тишины. Усталость, раздражение, желание спрятаться — знакомо? То же чувствуют питомцы.
Постоянный шум, дети, гости, другие животные, телевизор — всё это изматывает. Стресс проявляется по-разному:
кошки прячутся под диваном, не выходят к людям,
собаки забиваются в угол, пугаются звуков, становятся тревожными,
появляются проблемы с туалетом, порча вещей, навязчивое вылизывание.
Создайте питомцу "пещеру безопасности". Это не просто лежанка в проходе, а место, где он чувствует себя защищённым.
Для кошек подойдут:
коробка на боку,
домик с несколькими выходами,
полка в шкафу,
верхушка комплекса.
Для собак:
накрытая тканью клетка с матрасом (не наказание, а убежище),
палатка-домик в укромном углу.
Добавьте внутрь вашу старую футболку — знакомый запах успокаивает. Не тревожьте питомца, когда он там. Уважайте границы. Пусть дети тоже знают: это его территория.
Давайте лакомство, когда он заходит туда — сформируется позитивная ассоциация. И если он начал чаще туда заглядывать — значит, вы всё сделали правильно.
Парадокс: личное пространство не отдаляет, а укрепляет связь. Зная, что может уйти в тишину, питомец становится спокойнее и охотнее идёт на контакт.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!