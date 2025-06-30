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Собака остаётся одна: один секрет, который поможет вашей собаке легче переносить одиночество

2:07
Зоосфера

Оставлять собаку дома в одиночестве — всегда немного тревожно. Особенно, если ваш пушистый друг ещё не привык к одиночеству. Но есть важная деталь, о которой многие владельцы даже не задумываются, — и именно она может изменить поведение питомца.

Собака на кровати
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака на кровати

Собаки — социальные существа, поэтому разлука с хозяином вызывает у них тревогу. Однако, как утверждает дрессировщица собак Сара Ходжсон, всё начинается с правильного подхода к организации времени наедине.

"Когда вы уходите из дома, вы хотите, чтобы они были спокойны. Вы не хотите, чтобы они чувствовали себя взволнованными, тревожными, агрессивными", — делится Ходжсон.

Почему не стоит оставлять собак у окон

По словам Ходжсон, если оставить собаку у окна или двери с видом на улицу, она может начать "патрулировать границу" и охранять территорию. Каждый прохожий или звук снаружи становится поводом для лая, особенно у пород с охранным инстинктом.

Лучше всего, если у пса будет безопасное и комфортное пространство — отдельная комната или клетка, где он сможет расслабиться. Музыка с шумоподавлением или белый шум поможет отфильтровать внешние раздражители.

"Когда вы приходите домой, вы хотите, чтобы это было радостное событие, но сохраняйте спокойствие, и они будут копировать ваше поведение", — добавляет эксперт.

Как подготовить собаку к одиночеству

Благотворительная организация Dogs Trust также советует заранее приучать собаку к тому, что она будет оставаться одна.

Вот что может помочь:

  • Постепенно увеличивайте время отсутствия;
  • Используйте детские калитки, чтобы научить собаку не следовать за вами повсюду;
  • Создайте уютное место — лежанку или будку;
  • Упражняйте навык "спокойного бездействия", когда вы дома, но не общаетесь с собакой;
  • Позаботьтесь о ритуале выхода: не драматизируйте уход и возвращение.

Чем спокойнее будет день в одиночестве, тем меньше стресса в остальной части дня: будь то визит гостей или прогулка.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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