Собака остаётся одна: один секрет, который поможет вашей собаке легче переносить одиночество

Оставлять собаку дома в одиночестве — всегда немного тревожно. Особенно, если ваш пушистый друг ещё не привык к одиночеству. Но есть важная деталь, о которой многие владельцы даже не задумываются, — и именно она может изменить поведение питомца.
Собаки — социальные существа, поэтому разлука с хозяином вызывает у них тревогу. Однако, как утверждает дрессировщица собак Сара Ходжсон, всё начинается с правильного подхода к организации времени наедине.
"Когда вы уходите из дома, вы хотите, чтобы они были спокойны. Вы не хотите, чтобы они чувствовали себя взволнованными, тревожными, агрессивными", — делится Ходжсон.
По словам Ходжсон, если оставить собаку у окна или двери с видом на улицу, она может начать "патрулировать границу" и охранять территорию. Каждый прохожий или звук снаружи становится поводом для лая, особенно у пород с охранным инстинктом.
Лучше всего, если у пса будет безопасное и комфортное пространство — отдельная комната или клетка, где он сможет расслабиться. Музыка с шумоподавлением или белый шум поможет отфильтровать внешние раздражители.
"Когда вы приходите домой, вы хотите, чтобы это было радостное событие, но сохраняйте спокойствие, и они будут копировать ваше поведение", — добавляет эксперт.
Благотворительная организация Dogs Trust также советует заранее приучать собаку к тому, что она будет оставаться одна.
Вот что может помочь:
Чем спокойнее будет день в одиночестве, тем меньше стресса в остальной части дня: будь то визит гостей или прогулка.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
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