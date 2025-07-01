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Вы наливаете это каждый день в миску: безобидная привычка, которая может стоить коту жизни

2:31
Зоосфера

Многие хозяева даже не задумываются, что ежедневно наливают в миску своему коту. Вроде бы простая вода из-под крана — удобно, быстро, привычно. Но за этой "обыденностью" может скрываться опасность, способная подорвать здоровье вашего пушистого друга.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Опасность в простом

Специалисты однозначны: поить кошек водопроводной водой нельзя, даже если питомец сам с радостью лакает её из раковины.

Дело в том, что такая вода может содержать опасные примеси — от хлора до тяжелых металлов и болезнетворных микроорганизмов. Все эти вещества почти незаметны глазу, но это не делает их менее токсичными. Особенно для животных, чей организм гораздо чувствительнее человеческого.

Даже крепкий иммунитет кошки может не справиться с агрессивными веществами из обычного крана.

Почки и печень кошки — нежные и уязвимые. Систематическое потребление загрязнённой жидкости может привести к хроническим заболеваниям, отравлениям и даже необратимым последствиям.

Парадокс: та же вода, что льётся у вас из-под крана, способна навредить и вам. Только человек это чувствует позже, а кошка — почти сразу.

Что же безопасно

Только два варианта — кипячёная или дистиллированная вода. Кипячение убивает большинство вирусов и бактерий. Дистиллированная вода — лишена примесей и химии вообще. Именно такие варианты рекомендуют ветеринары для ежедневного поения домашних животных.

Вы в ответе кого приручили

Коты, которые любят пить из раковины или ванны, не осознают риска. Тут всё зависит от хозяина: нельзя поощрять такие привычки. Миска с чистой водой должна стоять всегда — доступная и наполненная.

Переход к новой системе потребует немного терпения. Коты — существа с характером, но они быстро привыкают к хорошему. Главное — последовательность.

Игнорирование этой рекомендации — путь к серьёзным проблемам. Болезни почек, отравления, проблемы с ЖКТ — слишком высокая цена за удобство. Забота о воде — это основа долгой и здоровой жизни кошки. Не стоит рисковать из-за лени или привычки.

В миске должно быть то, что не навредит. Прозрачность воды — не показатель её безопасности. Только осознанный подход к уходу делает питомца действительно счастливым.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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