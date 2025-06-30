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Эффект страха: спустя 50 лет мы поняли, кто настоящий хищник

2:55
Зоосфера

Прошло 50 лет с момента выхода "Челюстей", и миф о кровожадных акулах до сих пор преследует океаны. Но теперь у нас есть факты — и они говорят совсем другое.

Акула
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акула

Легенда, породившая страх

В 1975 году фильм Спилберга создал образ хищника-людоеда, охотящегося на пляжников. На фоне его популярности началась настоящая паника: спортивная рыбалка, гонки на акул, массовый отстрел.

В США это резко увеличило уловы, а по всему миру — число целевых и случайных убийств. Ежегодно погибает до 100 миллионов акул, и с 1970 года популяция сократилась на 71%.

На самом деле нападают редко

Укусы акул — редкость. Во всём мире фиксируется около 47 случаев в год, из них чуть более половины — в США. Учёные вроде Гарета Фрейзера считают миф о "людоеде" совершенно необоснованным.

"Акула-убийца — это голливудская выдумка, не подтверждённая наукой", — подчёркивают исследователи.

Почему акулы заслуживают восхищения

  • Рекордное долголетие: гренландская акула живёт более 270 лет.
  • Зубы как чертёж окружающей среды: их можно анализировать спектрально.
  • Социальное поведение: у белых акул обнаружена структура, похожая на волчью стаю.
  • Биотехнологическое вдохновение: акульи чешуйки применяются в дизайне транспорта.

Кто защищает акул

Автор оригинальной "Челюсти", Питер Бенчли стал одним из главных защитников морской фауны. Интерес к акулам подогрел и научные экспедиции, и создание морских резерваций. Например, в Полинезии акулы защищены и приносят доход через дайв-туризм.

Что угрожает акулам сейчас

  • Оребрение (незаконная охота за плавниками).
  • Прилов — акулы попадают в сети случайно и гибнут.
  • Слабый контроль за рыбным промыслом в отдалённых регионах.

Что можно сделать

  • Образ в СМИ — пора менять. Страх должен уступить место уважению.
  • Усилить глобальные меры: морские заповедники, международные соглашения.
  • Инвестировать в исследование малоизвестных видов — сейчас всё внимание достаётся только большим акулам.

Идеи, которые работают

Программы сохранения и участие местных сообществ — как в Нижней Калифорнии.
Спортсмены вроде Льюиса Пью используют своё влияние, чтобы привлечь внимание к защите акул.

Через полвека после премьеры "Челюстей" мы наконец готовы увидеть акул не как угрозу, а как ключевое звено океанской экосистемы. Их защита — это не мода, а необходимость для баланса природы и будущего человечества.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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